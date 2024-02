Este miércoles el Consejo de Gobierno aprobará la puesta en marcha de un programa temporal para agilizar las listas de la dependencia en Aragón. Así lo ha confirmado este martes en la comisión de Bienestar Social y Familia de las Cortes de Aragón, Carmen Susín, que ya había sido adelantado por este diario. Se trata de un programa que estará vigente durante 12 meses y que conlleva la contratación de un total de 8 trabajadores sociales adscritos a las Direcciones Provinciales del Instituto Aragonés de Servicios Sociales: por un lado en Huesca, que incorpora 2 nuevos valoradores, y en Zaragoza, que suma 6. La inversión en este plan de choque es de 294.181,57 euros y proviene de fondos propios del IASS.

Con estas contrataciones se complementan los medios y recursos con los que cuentan los servicios sociales para atender a los aragoneses en situación de dependencia, cuestión sobre la que la consejera Susín ha respondido en la comisión de Bienestar Social y Familia celebrada este martes en las Cortes. En su respuesta a la pregunta formulada, Carmen Susín ha detallado "el grado de cobertura hoy de los valoradores de los equipos de la dependencia", empezando por la Dirección Provincial de Huesca, donde la RPT -siglas de Relación de Puestos de Trabajo- es de 7 valoradores y hoy cuenta con un refuerzo puesto que hay 8 personas en el equipo de valoradores.

Además, ha explicado que en la Dirección Provincial de Teruel “la RPT es de 5 plazas cubiertas al 100% hasta el 15 de enero; ha salido una valoradora a otro puesto de trabajo y estamos pendiente de cubrirlo en comisión de servicios” en un momento en el que ya ha finalizado el llamado macro-concurso de traslados que ha culminado este mes de febrero. Sobre Zaragoza, la consejera ha indicado que la RPT es de 19 plazas que hasta diciembre ha estado cubiertas “al 100%”, pero a raíz del mencionado concurso de traslados “ha quedado una vacante que se va a proceder a cubrir y dos bajas de larga duración pendientes del levantamiento de crédito para su cobertura por interinidad”.

También ha incidido en que en el mes de agosto de 2023 en Huesca había un puesto sin cubrir y otros dos sin cubrir en Teruel y “se han ido cubriendo todas las plazas al 100%”. Sobre las listas de espera de la dependencia, que en enero han ascendido ligeramente en lo que refiere a las personas pendientes de valoración, Susín ha recordado, para contextualizar, que “han entrado 4.000 expedientes más en el 2023 que en el 2022, con lo cual es complicado comparar, y se han resuelto casi un 4% más de expedientes”.

Además ha explicado que ese entorno a las 4.000 personas en listas de espera “es un dato que no ha variado desde el año 2022” y ha definido esas cifras como “inaceptables”; sin embargo, ha estimado que los resultados de los cambios en la gestión podrán apreciarse ya este próximo verano, “cuando se vea un avance real en esas listas de espera inaceptables que ustedes dejaron”, tal y como ha respondido dirigiéndose a los grupos parlamentarios que formaron gobierno la pasada legislatura.

Atención residencial

Con datos actualizados a 31 de enero de 2024, un total de 4.121 aragoneses reciben un servicio de atención residencial dentro del sistema de la dependencia, “incluidos los usuarios de las 460 plazas de residencia para personas dependientes”, ha destacado la consejera, que el anterior Ejecutivo dejó vacantes.

Respecto al refuerzo del equipo de valoradores, todos los puestos están cubiertos por trabajadores sociales, del grupo A2, nivel 18, cuyos contratos se van a prolongar durante 12 meses, con la previsión de que empiecen a operar este mes de marzo. Tal y como ha señalado Susín, esta decisión es una muestra más del compromiso del Gobierno con el refuerzo de los equipos de valoración. Además de nuevas contrataciones como las anunciadas, se están planteando medidas para ampliar el horario de atención desde las 08.30 horas -en vez de a las 09.00horas- y la posibilidad de que los equipos trabajen también en turno de tarde.

Sobre las solicitudes de expedientes de dependencia sin valorar, a 31 de enero de 2024 han sido 4.225: esta cifra, tal y como remarcaba la Consejera, lleva estable desde 2022, situándose siempre en el entorno de las 4.000. De esos 4.225 expedientes relacionados con la dependencia pendientes de valoración en Aragón, 608 corresponden a la provincia de Huesca y 3.404 a la de Zaragoza.

La valoración de la situación de dependencia incluye la información, análisis de las prestaciones disponibles, diagnóstico y orientación a la persona que solicita una evaluación de sus circunstancias. Llegado el caso, ese mismo profesional se encarga de requerir las subsanaciones oportunas, valorar si ha de inadmitirse la solicitud y proponer y validar el Programa Individual de Atención (PIA).

Dirección General de Igualdad de Oportunidades

Este martes la comisión de Bienestar Social y Familia de las Cortes de Aragón incluyó la comparecencia de María Victoria Alquézar, responsable de la Dirección General de Igualdad de Oportunidades, que comenzó su intervención refiriéndose al artículo 14 de la Constitución de 1978, que reconoce “el derecho a la igualdad y a la no discriminación por motivos de nacimiento, raza, sexo, religión u opinión, prohibiendo la discriminación por cualquier otra circunstancia personal o social” como centro de las políticas públicas que está impulsando este departamento. También citó la legislación que protege e incentiva la promoción de los derechos por la igualdad a nivel nacional e internacional, desde la europea y comunitaria a la Declaración Universal de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.

“Nuestras líneas de actuación tienen como objetivo acompañar e impulsar a todos los aragoneses para que puedan desarrollar su proyecto de vida en igualdad; para ello estamos promoviendo y supervisando el cambio de patrones discriminatorios, superando la desconexión entre Departamentos y el resto de administraciones públicas, para llegar a trabajar de forma más coordinada”, ha explicado en su comparecencia Alquézar. En este punto se ha referido a la Historia Social Única, que ha descrito como “una herramienta fundamental” que reunirá “toda la información sobre la atención social que recibe cada persona” en Aragón de modo que se garantice un adecuado desarrollo personal, emocional y social de los aragoneses, de forma integral.

Ese carácter transversal se refleja en cuestiones como el tratamiento de las personas con discapacidad, entendido como uno de los colectivos vulnerables a los que deben dirigirse las políticas de igualdad de oportunidades. Así, ha anunciado la puesta en marcha de la Junta Arbitral de Igualdad de Oportunidades, no Discriminación y Accesibilidad Universal de Aragón. Se hará, según ha detallado, a través de la firma de un convenio de colaboración previsto legalmente en el RD 1417/2006 de creación del sistema arbitral que se incorporó en el año 2019 en la Ley de Derechos y Garantías de las personas con discapacidad y que no se había llevado a efecto desde la aprobación de dicha norma. Se contemplará así incorporar la perspectiva de la igualdad de oportunidades en todas las cuestiones relacionadas con la accesibilidad universal en espacios públicos no sólo en las tres capitales; también –y especialmente– a lo largo del territorio.

“Las políticas de igualdad de oportunidades implican trabajar para que las personas que pertenecen a grupos vulnerables tengan las mismas posibilidades de desarrollo que el resto de los integrantes de la sociedad, ofreciendo instrumentos para superar la desventaja o situación causante de su vulnerabilidad”, exponía la responsable de la DG de Igualdad de Oportunidades, que se ha comprometido a “perseverar en la lucha contra la discriminación” mediante “la aplicación adecuada de las leyes” y también a “reforzar los instrumentos públicos para la promoción activa de esa igualdad de oportunidades”.

“El cumplimiento del mandato constitucional (es) el que nos impone atender a las necesidades de colectivos vulnerables que se encuentran en situación de desigualdad” entre los que ha mencionado a colectivos como las personas con discapacidad, las personas sin hogar, las pertenecientes al pueblo gitano, y cualquiera otra que se encuentre “en una situación de desventaja que requiera la intervención de los poderes públicos”, decía, y a quienes se están facilitando “instrumentos que les permitan participar en todos los aspectos de la vida en igualdad de oportunidades”.

La directora general de Igualdad de Oportunidades se ha referido al carácter transversal de las acciones que están ya impulsando y desarrollando: “Esta Dirección General vela por la consecución de la igualdad de oportunidades en cada decisión pública, promoviendo las modificaciones que convengan que ese principio constitucional se vea cumplido y respetado”, ha asegurado.

Ha señalado que se mantiene el apoyo a la Red Aragón Diversa, que agrupa a entidades locales acogedoras con la diversidad afectivo sexual y que se gestiona a través de un contrato de servicios con la Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias en cuestión de formación y acciones de sensibilización: el objetivo es llegar a cada vez más puntos del territorio.

Respecto a la colaboración con el llamado Tercer Sector, entre otras actuaciones, se está trabajando para elaborar una convocatoria de subvenciones por valor más de 600.000 euros destinada a entidades sin ánimo de lucro que realicen programas o actuaciones que promuevan la gestión de la diversidad y que también incluirán la promoción de charlas, exposiciones y concursos siempre que tengan como fin “promover la creación de actitudes positivas de respeto y solidaridad”. La Dirección General, ya sea a petición propia o por solicitud de las entidades y asociaciones, ha llevado a cabo más 30 reuniones hasta la fecha a fin de conocer la situación de los colectivos, sus peticiones y su opinión sobre las actuaciones que consideran se deben acometer de manera prioritaria.

En ese ámbito de promoción a la participación, ha añadido, “seguiremos prestando desde la Dirección General apoyo técnico a los órganos de participación legalmente constituidos”, para lo que el presupuesto se ha incrementado en 600.000 euros, de los 341.000 euros destinados por la anterior DG competente en la materia hasta los 941.000 euros que contemplan los Presupuestos de 2024. Estos organismos son el Comité Consultivo contra la discriminación por identidad o expresión de género, el Observatorio aragonés contra la discriminación por orientación sexual, expresión e identidad de género y el Observatorio de la desigualdad en Aragón.

También se mantiene el Espacio de Atención para la Igualdad y no Discriminación y se va a impulsar el Servicio de Orientación, Asistencia jurídica y Mediación, especializado en materia de Igualdad de trato y no Discriminación y se prevé que la gestión de ese servicio mediante un convenio. Se mantienen otros servicios, como el de alojamiento temporal supervisado para mujeres trans en situación de alta vulnerabilidad.

Además está prevista la creación de un alojamiento temporal para personas sin hogar convalecientes con la correspondiente dotación presupuestaria para ponerlo en marcha. “El de las personas sin hogar es un colectivo especialmente vulnerable, ya que es un colectivo sin voz propia, por lo que debemos hacer un esfuerzo para atender a sus necesidades a través de Entidades que trabajan con todos ellos en primera persona”, ha señalado Alquézar.