Azcón vincula a Montero con la filtración de datos fiscales de la pareja de Ayuso

El presidente de Aragón, Jorge Azcón, ha vinculado este miércoles a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, con la filtración a la prensa de datos fiscales de Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

"Me preocupa extraordinariamente que la Ministra de Hacienda sepa los datos fiscales que posiblemente se filtrarán a medios de comunicación posteriormente", ha aseverado Azcón tras afirmar que ayer por la tarde Montero "habló de noticias que había leído en los medios de comunicación que era mentira", porque se publicaron "entrada la noche".

"No creo que sea una casualidad que la Ministra de Hacienda conozca los datos antes de que lo publiquen los medios de comunicación", ha dicho Azcón, para quien hay "una relación directa" en pleno caso "koldo" que afecta al PSOE y que es "extraordinariamente preocupante".

La Fiscalía Provincial de Madrid ha denunciado a González Amador y a otras cuatro personas por supuestamente defraudar 350.951 euros a Hacienda entre 2020 y 2021 a través de una trama de facturas falsas y sociedades pantalla y Azcón, preguntado por este asunto en una rueda de prensa, se ha mostrado convencido de que la Justicia seguirá su camino.

Además, ha cerrado filas con Ayuso al recordar las acusaciones a su padre o a su hermano y ahora a su pareja por presuntos delitos cuando todavía no lo eran. "Me imagino que no le pidió la declaración de la renta antes de empezar una relación personal con él" y que "no le hizo una auditoría para saber exactamente qué es lo que estaba haciendo", ha apuntado.

Para Azcón no es casual que ahora salga este expediente cuando el PP ha exigido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que aclare los contactos que su esposa, Begoña Gómez, mantuvo con personas involucradas en la trama de cobro de comisiones en la compra de mascarillas y si incurrió en conflictos de intereses por algunos de los acuerdos del Consejo de Ministros, en relación con el rescate de Air Europa.