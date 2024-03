Fervor y emoción contenida en el inicio de la Semana Santa de Zaragoza

Había ganas. Y así ha quedado demostrado. Casi tantos cofrades como espectadores para ver el inicio de la Semana Santa en Zaragoza. El año pasado la lluvia interrumpió el desfile, pero este no ha podido, solo un poco de viento ha querido hacer acto de presencia para acompañar al fervor religioso y cultural del pregón, celebrado este sábado por la tarde. Se trata de una oportunidad única y una de las fechas más esperadas del año, en el que cristianos y devotos recuerdan la Pasión de Cristo durante una semana.

Justo al marcar las 18.00 horas, representantes de las 25 cofradías (todavía sin imágenes) se han colocado en la desde la plaza del Justicia. Representan a los alrededor de 16.000 cofrades, que han mantenido los nervios a flor de piel y el silencio sepulcral para demostrar el respeto que se merece el desfile. En los balcones, los estandartes de todas las cofradías; porque todos los sentidos tienen cabida en esta procesión (y en todas). El silencio se ha roto solo por el sonido de los tambores, las cornetas y las carracas, que se han unido mostrando un diálogo perfecto; y los lloros de algún niño. También mezcla de tradición y modernidad, la devoción y los móviles grabando para inmortalizar el momento.

"Es emocionante, encoge el corazón", aseguraba un matrimonio zaragozano, que cada año (salvo en pandemia) acude a ver salir la primera procesión de Semana Santa. Junto a ellos, una familia francesa, que reconocía estar "asombrada", ya que en París, su ciudad natal no hay nada semejante. "Sabíamos que existía porque tenemos unos amigos aquí, pero no nos podíamos imaginar esto", decía con sorpresa; tanto que tenía claro que si no todas, alguna otra iban a ver. Se preguntaban además cómo podían aguantar los cofrades "con este calor" y es que pese al ligero viento, los termómetros rozaban los 20 grados.

Con los estandartes puestos unos enfrente de otros, desde la Junta de Cofradías invitaban a celebrar esta cita cristiana en la que además de conmemorar la muerte y resurrección de Jesús es "tiempo de reflexión". Una época en la que las imágenes sales de las iglesias, los sonidos resuenan en las calles (este año han sonado dos toques nuevos, ya que el año pasado no se pudo estrenar uno debido a la lluvia) y el olor a incienso invade el ambiente.

Poco después, el desfile propiamente dicho, con los hermanos de la Dolorosa con un centro de flores que depositarán ante los pies de la Virgen. Tras ellos, los hermanos mayores de todas las cofradías; el piquete de honor de la Junta y un primer grupo de estandartes con miembros de su cofradía. Esta es una de las más coloridas, ya que en pocas ocasiones pueden verse mezclados a todos. Capirotes verdes, negros, rojos y azules.

Y así todos los representantes cofrades, para terminar con representantes religiosos y de la corporación municipal, comandados por la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca.

La de este sábado de Pasión ha sido la primera de las más de 50 procesiones que se sucederán hasta el domingo de Resurrección, que tienen a Zaragoza como epicentro, pero también se vive en Barbastro, Huesca, Teruel o la Ruta del Tambor, entre las más tradicionales.