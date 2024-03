Las empresas aragonesas hacen frente a nuevos retos en la exportación

En una jornada en la que se abordaron las claves del éxito exportador de la comunidad, EL PERIÓDICO DE ARAGÓN sentó en una misma mesa a cuatro de las principales empresas exportadoras de Aragón. En el coloquio, moderado por el periodista Jorge Heras, intervinieron Raimundo García-Figueras, director general de Ariño Duglass; Ángel Rueda, director comercial del Grupo IQE; Raúl Chena Fernández, Manager de Logística de Vehículos de Stellantis; y Alfonso Lorente, director global Operaciones de Placas de BSH.

Casos ejemplares

El encargado de abrir la charla fue Raimundo García-Figueras, director general de Ariño Duglass, quien aseguró que, para su compañía, como pyme industrial aragonesa que cuenta con 170 trabajadores, «el poder exportar es un hecho fundamental». Ariño Duglass exporta el 90% de su producción y, tal y como expresó su director general, aspira a seguir ganando cuota de mercado. Por su parte, Ángel Rueda, director comercial del Grupo IQE, explicó que la empresa química comenzó su carrera exportadora hace ya 40 años y ha evolucionado mucho hasta hoy. En la actualidad exporta en unos 60 países de forma estable durante el año, y comercia en el exterior un 40% de su producción, lo que significa unas 90.000 toneladas de productos al año.

Raimundo García-Figueras, Director general de Ariño Duglass, fue el encargado de abrir la mesa redonda. / MIGUEL ÁNGEL GRACIA

Stellantis es otro claro ejemplo exportador. Con un mercado centrado principalmente en Europa, Raúl Chena, Manager Logística de Vehículos de la compañía, expuso que más del 90% de los vehículos se dedican al comercio exterior. «Fabricamos casi 400.000 vehículos anuales, y más de 300.000 se exportan fuera de España». Asimismo, Alfonso Lorente, director global Operaciones de Placas de BSH, como líderes europeos en venta de electrodomésticos, afirmó que desde las cinco fábricas de BSH en España (dos de ellas situadas en Zaragoza), producen «unos 4 millones de aparatos al año», y exportan la mitad de su volumen de facturación sobre todo a Europa, pero también a Asia y América.

"El camino está en ganar volumen para poder innovar y en los idiomas para ser capaces de vender fuera" Raimundo García-Figueras — Director general de Ariño Duglass

Mayor competitividad

Durante la charla, las cuatro empresas coincidieron en el potencial y la ventajosa situación de Aragón, que contribuye a aumentar la competitividad de sus empresas en el mercado exterior, destacando inputs como su alta capacidad de fabricación, su fantástica situación logística o su excelente conectividad. En este último punto recordaron la necesidad de conectar España con el resto de Europa a través del ferrocarril, favoreciendo así a la descarbonización del transporte y disminuyendo sus respectivas huellas de carbono.

Mientras, Raúl Chena también incidió en la climatología de Aragón como un factor muy competitivo para Stellantis, ya que les permite producir energía solar y eólica. «En nuestra fábrica ya hemos implantado una planta fotovoltaica que cubre un 45% de nuestro consumo, y en los próximos años se instalará también una estación eólica que cubrirá hasta el 80%», apuntó.

Los cuatro ponentes resaltaron los buenos lazos de colaboración entre las empresas y las instituciones públicas autonómicas y manifestaron que la labor conjunta y la cooperación con organismos como la Universidad de Zaragoza, Aragón Exterior y Cámara de Zaragoza es sustancial para apostar por el talento y seguir creciendo en el sector exterior. Únicamente solicitaron mayor agilidad en la tramitación burocrática.

Escenario internacional

Sin embargo, la situación favorable de Aragón no es extrapolable al marco internacional. Algunas empresas han tenido que enfrentarse a importantes obstáculos, como es el caso de Stellantis con la crisis en el Canal de Suez. «Nosotros trabajamos en just in time, tenemos stocks muy bajos, y dejar de recibir material puede tener un impacto muy importante porque parar una planta tan grande tiene un costo muy alto», explicó Raúl Chena. Un problema que intentan paliar lo máximo posible con envíos aéreos.

Ángel Rueda, Director comercial del Grupo IQE, puso sobre la mesa retos a tener en cuenta como la transición energética o el uso de materias primas locales. / MIGUEL ÁNGEL GRACIA

Pero en ocasiones las crisis pueden derivar en oportunidades, como le ha ocurrido a Industrias Químicas del Ebro con la crisis del mar Rojo. «Nuestras competidoras asiáticas están aumentando sus precios por el incremento de los fletes, por lo que nosotros tenemos más oportunidades dentro de la Unión Europea», contó Ángel Rueda. Además, al utilizar materias primas locales, «los últimos años hemos podido cubrir las necesidades de mercados como los europeos que estaban faltos de suministros».

"Iniciamos la carrera en el exterior hace 40 años, y en la actualidad exportamos a unos 60 países durante todo el año" Ángel Rueda — Director comercial del Grupo IQE

Nuevos retos

Los casos de estas cuatro empresas demuestran que tener éxito en las exportaciones es un indicador de competitividad. Pero para seguir siendo competitivos ante unos sectores y unos mercados en constante cambio, las compañías deben abordar los distintos retos y tener en cuenta algunos factores clave. Raimundo García-Figueras se refirió a las 166 empresas aragonesas que tienen entre 100 y 250 trabajadores y que pueden dar el salto a gran empresa, como Ariño Duglass. Insistió en que se trata de compañías sólidas que producen un buen producto, pero deben diferenciarse. «Creo que el camino está en ganar volumen para poder innovar y en los idiomas para ser capaces de vender fuera», apoyó.

Para BSH, la innovación también es clave para la competitividad y para abordar nuevos mercados. «Tener arraigados en Aragón el centro de desarrollo y la producción de un producto tan importante en Zaragoza como las placas de inducción es muy importante», manifestó Alfonso Lorente. «En los últimos años hemos ido captando ese talento, que es sustancial, y nos hemos afianzado. Una de cada cuatro placas que hay en casa de nuestros usuarios sale de nuestra fábrica de Montañana». A esa captación, fijación y apuesta por el talento en Aragón se sumaron todas las partes, subrayando su importancia para continuar con el éxito exportador. Un éxito que además, tal y como apuntó Raimundo García-Figueras, debe ir acompañado de un crecimiento del empleo.

Aparte de la necesidad de innovación constante, Ángel Rueda puso sobre la mesa el reto de la transición energética. «Pasar a consumir energías renovables conlleva unas inversiones importantes y no sabemos cómo de competitivos vamos a ser en unos años frente a países como China o India que seguirán utilizando combustibles fósiles». Un reto con el que coincidieron el resto de ponentes, y al que sumaron la necesidad de conocer y adaptarse a las regulaciones sostenibles de los países a los que se exporta.

Necesidades diversas

La competitividad está a la orden del día para Stellantis. «El mayor reto es cumplir las nuevas normativas de Europa y satisfacer lo que demanda el cliente, para lo que intentamos ser lo más competitivos posible», explicó Raúl Chena. «Tenemos que adaptarnos y vender todo tipo de vehículos y motorización para cumplir con las diferentes necesidades», añadió. Alfonso Lorente también subrayó la necesidad de adaptación, con el ejemplo de las placas de inducción según cómo se cocina en cada país. «El producto de tres placas con un fuego extra grande que llamamos paellero es muy local, hemos adaptado la tecnología a las necesidades de aquí».

Raúl Chena, Manager de Logística de Vehículos de Stellantis. / MIGUEL ÁNGEL GRACIA

Lorente también hizo mención al obstáculo de la diversidad cultural para entenderse y llegar a acuerdos, y también recordó la importancia de gestionar esa complejidad para dar servicio a las necesidades de cada país. «Nosotros ahora mismo solo para placas de inducción gestionamos 800 productos distintos, para poder dar servicio a todos los mercados que tenemos», afirmó sobre BSH. «Por eso, necesitas unas buenas plataformas que te permitan flexibilizar y personalizar ese producto en la fase final del producto, y eso es clave para poder exportar». Desde Stellantis también sufren la traba de la diversidad. «Se está intentando reducir el número de referencias con la creación de nuevas plataformas multienergía. Conseguimos crear una plataforma que te sirve para fabricar tanto vehículos electrificados como de combustión», aseguró Raúl Chena.

"El mayor reto es cumplir las nuevas normativas de Europa y satisfacer lo que demanda el cliente" Raúl Chena Fernández — Manager de Logística de Vehículos de Stellantis

Arraigo aragonés

En sus procesos de internacionalización, las cuatro empresas no cesan en su apertura a otros mercados. Aunque reconoció que el mercado europeo el más importante para sus ventas en exportación, IQE comenzará en mayo la actividad en su nueva planta productiva de México. Desde Ariño Duglass creen que «es el momento de vender en Estados Unidos», donde van a instalar un taller. También desde BSH ven atractivo el mercado estadounidense.

"Una de cada cuatro placas de inducción que hay en casa de nuestros usuarios sale de la fábrica de Montañana" Alfonso Lorente — Director global Operaciones de Placas de BSH

Sin embargo, las cuatro empresas participantes dejaron claro cuál es su futuro: producir en Aragón, apostar por el talento aragonés y la competencia técnica, generar empleo en la comunidad, y todo de la mano de las instituciones aragonesas. Con esta meta bien definida, se mostraron optimistas en este foro para seguir impulsando los factores clave para la exportación y continuar afrontando los retos para que las empresas aragonesas sigan siendo competitivas en el sector exterior, saltando fronteras y manteniendo esa tendencia al alza.