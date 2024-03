Crónica política | El primer clavo de la legislatura en Aragón

Suele atribuirse a José Ángel Biel la propiedad intelectual del muy aragonesista clavico del abanico, ese que servía para brindar apoyos tanto a los de más acá como a los de más allá. El dúctil clavico era símbolo de aquellos tiempos en los que la política pop no agitaba las siempre caballerosas Cortes de Aragón. Dice un diputado que hoy la cosa va más de clavos, y le recogió el guante Alejandro Nolasco, que puso el primero de la legislatura al agarrar un folleto del Ramadán de Huesca y rasgar algo más que un papel delante de las cámaras.

El gesto escoció en las filas populares y alarmó a la oposición, que, todo sea dicho, ha encontrado un asidero para lanzarse al ataque durante los primeros compases de la legislatura, cuando todavía es difícil achacar al nuevo Ejecutivo errores de gestión. Vaya, que los exabruptos de la ultraderecha centran el debate en cuestiones ideológicas que tradicionalmente le vienen bien a todos menos al partido que gobierna, que es, por peso de gestión en las carteras, el PP.

La oposición buscaba un monográfico sobre Azcón y Vox y el presidente se lo negó con un ardid al invocar el artículo 240

El pasado lunes comparecieron juntos y con rostros muy serios porque entienden que es «muy grave» lo que sucede los portavoces del PSOE, CHA, Podemos, Izquierda Unida y, por primera vez, también de Teruel Existe. No es baladí: bien conocidas son las desavenencias entre estos últimos y los socialistas y el interés de los de Guitarte por desmarcarse de las derechas y las izquierdas. «Es una cuestión de respeto a las instituciones y a Aragón», coinciden fuentes de ambas formaciones, que aseguran que no les costó demasiado ponerse de acuerdo para posicionarse en contra del «mal lugar en el que queda Aragón con las declaraciones del vicepresidente Nolasco».

No son pocos los que piensan que su entrada en la Ejecutiva nacional de Vox a finales de enero ha elevado la presencia ideológica del vicepresidente primero y primer espada de la ultraderecha en la comunidad. Todo junto, porque no sufre de desdoblamiento de personalidad, como bien se afana en recordar. Voces de la oposición y del PP creen que responde a pura estrategia de cara al periodo electoral que se avecina (País Vasco, Cataluña y las europeas). Tras el batacazo en las gallegas, habrá que ver si las nolascadas surten efecto o si la oposición sabe coger el vuelo para apretar al PP con su socio de gobierno.

La reprobación en Huesca

Al tiempo que en las Cortes subía la temperatura, la grieta se hacía mayor en el Ayuntamiento de Huesca. El pleno celebrado el pasado lunes aprobó con la abstención del PP reprobar a Alejandro Nolasco por sus declaraciones sobre el islam mientras que el pacto de gobernabilidad se rompía por la gestión de unos remanentes. El vicepresidente convocó una rueda de prensa a las 17.00 horas del martes en la sede de Vox Huesca. La desconvocó dos horas antes. Hay incluso quien habla de un «calentón» del líder de la ultraderecha que alguien del ala popular supo manejar para rebajar el suflé. «Entendió que no podía exportarse más allá de Huesca y que los calentones no están en el pacto», zanjan.

Sea como fuere, las cinco formaciones de la oposición firmaron una iniciativa parlamentaria para que Jorge Azcón dé explicaciones sobre su relación con su socio de Gobierno y para que cese a su vicepresidente. Será esta semana, en el pleno que se celebra el jueves y el viernes y que una vez más llega cargado de alto voltaje que vaticina otra sesión en el barro después de la última de febrero, en la que el PSOE abandonó la bancada tras acusar Azcón de «machista» al diputado que llamó «sinvergüenza» a la diputada Carmen Herrarte en una Comisión de Economía.

El PP supo manejar el "calentón" de Nolasco tras la reprobación del pleno de Huesca con la abstención de los populares

Buscaba la oposición un pleno monográfico sobre las relaciones de Azcón y Vox, pero se encontró con que el presidente invocó el artículo 240 para comparecer a petición propia sobre ese mismo tema. Se enfurecieron los cinco grupos porque el debate será en formato reducido, con cinco minutos en vez de 15, y porque comparecerá la consejera de Educación para hablar sobre el polémico decreto único de escolarización. «Será su pleno y no participaremos. Las garras del Pignatelli tienen sujeto al Parlamento», denuncian en el PSOE. «Quieren tapar lo que no pueden tapar», dicen en Chunta Aragonesista. «Nosotros tenemos otros intereses, como hablar de las cosas que de verdad le interesan a la gente», aseguran desde el PP. Azcón ya dijo que no iba a estar «toda la vida» hablando de Vox. De momento lo hará esta semana.

Precisamente en el PP insisten en que es Vox el que le está marcando el paso a la oposición. «Se conforman con hablar del ruido», repiten en el ala popular del Gobierno. Incluso hay quien ve con cierto optimismo los exabruptos de Nolasco. «Ya hemos dicho que nosotros no compartimos ese mensaje sobre la inmigración, así que nos viene genial que todo el mundo vea que somos partidos distintos», dicen los populares. Y luego está el PAR. ¿Votará su diputado a favor de la iniciativa para cesar a Nolasco por sus declaraciones sobre el islam? Apunten. Próximo asalto, y este promete, jueves y viernes en La Aljafería.