El Gobierno de Aragón aumenta en dos millones su línea de ayudas al campo

Dicho y hecho. El Gobierno de Aragón destinará dos millones de euros más a sus líneas de ayudas al campo, siempre enmarcados en el modelo de créditos blandos que ha impulsado el Ejecutivo que dirige Jorge Azcón. Fuentes del departamento de Hacienda confirman esta ampliación económica horas después de que el consejero de Agricultura, Ganadería y Alimentación, Ángel Samper, desvelase en rueda de prensa su intención de llegar hasta los diez millones de euros en este apoyo al sector primario.

El responsable del ramo en el Pignatelli ha anunciado que "se está trabajando con Hacienda para habilitar un plus para los jóvenes que se han quedado fuera de las ayudas de Saeca". Una nueva línea, anunciada por Azcón y Samper hace unas semanas, que quiere paliar las duras exigencias que las entidades bancarias han puesto sobre la mesa en las peticiones de crédito. Confirmados están 6,5 millones para la sequía y en torno a 1,5 millones para cooperativas, por lo que el impulso de otros dos millones se centrará en los jóvenes y cumplirá los deseos de Samper de contar con diez millones para ayudar al campo.

Sin embargo, pese al crecimiento presupuestario, poco se sabe de la nueva línea que se impulsará desde el Pignatelli para aquellos que no consigan acceder a los créditos. "Todo está concatenado", ha asegurado Samper, que ha considerado que "hasta que el ministerio no resuelva la situación no podemos abordar esa línea, por mucha celeridad que tengamos en Aragón". "Es desesperante la situación que tenemos con los créditos", ha lamentado el consejero de Agricultura, que ha manifestado su intención de poner en marcha esta nueva forma de financiación a la mayor brevedad.

Críticas al ministerio por los créditos Saeca

El consejero Samper ha convocado esta rueda de prensa para insistir en "la necesidad de liquidez" de los profesionales del campo aragonés y para resaltar que "solo 57 de los 5.000 expedientes presentados por los agricultores aragoneses han sido tramitados". "El pasado 27 de marzo exigimos por carta al ministro que pague porque el dinero tiene que estar en el bolsillo de los agricultores", ha recordado Samper, que ha destacado que "no se puede volver a repetir este episodio de tardanza".

El responsable de Agricultura en el Gobierno de Aragón ha señalado que "muchos expedientes de 2022 y todos los de 2023" siguen pendientes de resolución. "El mayor trabajo lo tiene el ministerio y Europa por las restricciones que tiene el pacto verde", ha insistido Samper, que ha vuelto a mostrarse muy crítico con algunas de las acciones tomadas desde Moncloa y la Unión Europea en relación al campo.