Roberto Pérez, delegado de la Agencia Tributaria: "Recaudamos más que antes: es síntoma de que la economía se blanquea"

Tras llevar las riendas de las delegaciones de Navarra y Huesca, Roberto Pérez, ingeniero de formación e inspector de Hacienda, relevó a principios de marzo a Paloma Villaro.

Hay quien ha sembrado dudas sobre el relevo en la Agencia Tributaria de Aragón porque su antecesora salió del cargo tres días después de la publicación del informe del caso ‘Koldo’. ¿Da crédito a tales dudas?

Es un relevo natural, un cambio de equipos como cualquier otro que tiene lugar el 5 de febrero. Cualquiera que conozca mínimamente el funcionamiento de la Agencia Tributaria sabe que no es creíble esa información. Yo fui delegado de Huesca con un partido, de Navarra con dos partidos... Nosotros lo vemos como una carrera de relevos. No es un cese. Mi predecesora... es que lo hizo muy bien, pero ha pasado un tiempo y tocaba un cambio.

Hay que preguntarle por la empresa zaragozana del caso, Soluciones de Gestión. ¿Hace cuánto se investigaba a la compañía?

De verdad: no se puede decir nada de casos concretos. Este caso es importante porque ha salido en los medios, pero investigaciones fiscales como esta son habituales. Nuestro trabajo es buscar el fraude fiscal, no la corrupción.

Es la primera vez que no habrá declaraciones de la renta en papel.

Pensamos que los servicios de asistencia tienen que llegar a todos. Bien por vía telefónica, bien por vía presencial, algo que está complementado con un plan de asistencia en pequeños ayuntamientos, un convenio que ya hemos suscrito con entre 20 y 30 ayuntamientos para la campaña de este año.

¿Cómo ha empezado la campaña?

Se han presentado 55.535 declaraciones entre el miércoles y el viernes, de las que 48.670 salen a devolver, que en total suman 36 millones de euros. Hubo récord de presentaciones el primer día y esperamos tramitar cerca 763.000 declaraciones, con un resultado positivo previsto para el fisco de 174 millones de euros.

¿Qué peculiaridades tiene la campaña de este año?

Está la obligación de declarar, que se eleva de 14.000 a 15.000 euros. Las aportaciones para los autónomos pueden aportar 4.250 adicionales a los planes de previsión social. Es llamativa la deducción en la compra de vehículos eléctricos, que puede hacer un buen efecto anuncio al alcanzar hasta un 15% hasta 20.000 euros del coste, así como la deducción por la instalación de puntos de recarga. También se amplía un año más la deducción para obras para mejorar la eficiencia energética.

¿Qué hay respecto a las mutualidades? Una sentencia del Tribunal Supremo dio la razón a un jubilado del sector bancario para que no pagara de más en el IRPF.

La cuestión viene de cuando las aportaciones a las mutualidades no se deducían en la declaración de la renta. Esto se reguló a través de una disposición transitoria en la ley de Renta y se están devolviendo las aportaciones fechadas antes de 1999, aunque lo normal es que sean de antes de 1978. Estos días estamos recibiendo a mucha gente en las oficinas y se va a dar un aviso aprovechando la campaña para quien tenga derecho a estas deducciones, tanto del año 2023 como en ejercicios anteriores. Es importante estar atento y rellenar el formulario para ajustar los datos fiscales si este es el caso.

Criptomonedas. ¿Cómo las incluimos en la renta?

Es una una ganancia patrimonial. Se pueden utilizar para comprar cosas o para especular. Es un poco lo mismo: si se cambia por dinero en efectivo, se hace el cálculo de la ganancia. También hay que calcular la variación del valor si se cambia por otra criptomoneda, porque puede variar la ganancia. Y se puede dar el caso de que te estafen y la plataforma se vaya a pique, en cuyo caso puedes declararlo como una pérdida patrimonial. El tratamiento fiscal es similar al de una divisa. Además, se incluyen dentro de los avisos preventivos de que un contribuyente tiene criptodivisas, rentas de otros países, alquileres de inmuebles y, desde este año, las ganancias y pérdidas en el juego online.

¿Se investiga más el fraude fiscal que antes de la pandemia?

No sé si hay más o menos fraude, porque nosotros no tenemos los datos, pero hemos tenido una evolución muy positiva de los impuestos en todas sus figuras. Ahora se está recuperando sociedades, luego el IVA...

Se entiende que tiene buena culpa la inflación.

La inflación tiene su parte de culpa, como el hecho de que se pague más con tarjeta, lo que deja menos posibilidades de defraudar. La política de ayudas que se ha impulsado desde el Gobierno también tienen a blanquear la economía porque quienes las piden tienen que estar al corriente con Hacienda. Y nosotros a lo mejor también lo estamos haciendo bien.

Se infiere que se defrauda menos que antes, o que al menos lo perciben así.

Entendemos que sí, sobre todo porque la recaudación es más alta, pero esto, como he dicho, responde a muchos factores. Datos no tenemos, pero lo que sí hacemos son estudios a nivel interno de los efectos inducidos sobre quienes investigamos. En general es positivo porque es lo que se busca. No podemos controlar a todos los contribuyentes, por lo que pretendemos ese efecto de vigilancia.

