La reunión entre Agricultura y las organizaciones concluye sin novedades para el campo

El ciclo de reuniones de trabajo entre el Gobierno de Aragón y las organizaciones agrarias ha llegado al final de su primer capítulo sin grandes novedades. El consejero de Agricultura, Ganadería y Alimentación de la DGA, Ángel Samper, ha presidido el encuentro de este martes, que se ha vuelto a cerrar sin medidas concretas para el campo, lo que ha despertado la "desazón" de unos sindicatos agrarios que exigen celeridad a la consejería y acción ante los planteamientos de los agricultores. Samper se ha vuelto a refugiar en las críticas al pacto verde y ha pedido, a su vez, acción desde el ministerio y la Unión Europea, sin concretar los avances que se harán desde su consejería.

Sin anunciar medidas más allá de las ya conocidas, como el incremento de una línea de ayudas para aquellos agricultores que se queden fuera del SAECA, Samper ha confirmado que las futuras acciones de la consejería llegarán "hasta el límite que marquen el ministerio y la Unión Europea". El propio consejero ha pedido que estas medidas se presenten "de forma unida" con el resto de las comunidades, con la intención de presionar a instituciones superiores. Samper ya anunció hace unas semanas la intención de celebrar "una sectorial sin el ministro", en la que se reunirían las consejerías de Agricultura de PP y Vox de todo el territorio nacional. Según ha adelantado, no hay novedades ni en el escrito ni en la fecha de la reunión.

Sobre la Política Agraria Común, la celebración de las buenas cifras de pago en Aragón y la critica -una más- a la normativa europea. Porque Sampero ha reivindicado que los pagos de la PAC en Aragón "están al 72%", lo que sitúa a la comunidad, según los datos ofrecidos por el consejero, por encima de la media nacional en este aspecto. Sin embargo, Samper ha vuelto a incidir en que el objetivo final respecto al Pacto Verde es "derogarlo, para hacer recular todas esas prohibiciones que se sustentan sin avales científicos".

El consejero ha vuelto a celebrar que Aragón se haya llevado el 60% del presupuesto del ministerio para ayudas al campo y ha insistido en que los créditos blandos ofrecidos por la DGA para contrarrestar la sequía son "ayuda directa, porque va al bolsillo del agricultor". Samper ha anunciado el refuerzo de la Ley de la Cadena, con la intención de nombrar a una persona responsable en cada provincia y en la propia consejería, apuntalando la estructura definitiva de Agricultura, Ganadería y Alimentación.

Más concreción y acciones, exigencia entre las organizaciones agrarias

La visión del otro lado de la mesa, el que componen las organizaciones agrarias, no era la misma que la esgrimida por Samper. Pese a que todas agradecieron la disposición y el trabajo de la consejería, los cuatro principales sindicatos del campo (UAGA, Asaja, Araga y UPA) reclamaron mayor celeridad y acciones más concretas para el campo. Aunque las medidas lleguen ya para la próxima campaña, los representantes del campo esperan ver pronto sobre el papel las medidas, dando margen antes de que la movilización vuelva al campo.

"Desazón". Así ha definido el secretario general de UAGA, José María Alcubierre, la sensación con la que ha salido del encuentrto de este martes. "Venimos de un invierno caliente en la calle y con muchos problemas para todo el sector y no se ha concretado nada", ha lamentado el líder de UAGA, que ha pedido "algo de riesgo" en la consejería a la hora de tomar la iniciativa. "No ha habido una presentación financiera de ningún tipo", ha criticado Alcubierre, que solo ha visto "una declaración de intenciones" en diferentes aspectos, pero "sin ninguna conclusión ni nada concreto". "El ministerio ha puesto unas medidas con las que no estamos de acuerdo, pero al menos hay algo, porque en la DGA no hay nada", ha insistido Alcubierre, que ha advertido que "la unidad de acción de las organizaciones es total y valoraremos futuras acciones".

Por su parte, Ramón Solanilla, secretario general de Asaja, ha comentado que "no hay medidas concretas, pero sí se ha confirmado la línea de ayudas para esos agricultores que no puedan acceder a los créditos de Saeca". El líder de Asaja ha destacado que "la consejería va a asumir todas las flexibilizaciones que lleguen desde el ministerio y de la Unión Europea" y ha aplaudido el compromiso de Samper con "la universalización de los seguros agrarios". "Parece que los plazos siempre son largos y queremos todo antes, pero hay que entender un poco a la consejería", ha matizado Solanilla, que ha asegurado la unidad de acción entre las organizaciones agrarias: "Es el momento de seguir negociando para llegar a tener cambios notables en el inicio de la próxima campaña".

El secretario de Administración de UPA, Francisco Santolaria, ha insistido en la necesidad de "ser más ágiles" en la toma de decisiones y acciones hacia el sector primario. "Son propuestas genéricas, pero no hay un documento que las recoja", ha señalado Santolaria, que critica que "no hay plazos aunque las organizaciones los hemos pedido". "Seguimos todos unidos y no descartamos ninguna medida, aunque haya margen, pero veremos qué se hace atendiendo a los plazos que nos hagan llegar", ha concretado.

Por último, Federico Lorente, presidente de Araga, ha asegurado que las organizaciones "nunca pueden salir del todo contentas de las reuniones, porque siempre quieren lo mejor para los agricultores". El propio Lorente ha destacado la línea de ayudas a los jóvenes o la ampliación de la PAC hasta el 31 de mayo, a la vez que ha exigido "colaboración entre instituciones y la reducción de los plazos y de la burocracia del sector primario". El presidente de Araga sale de la reunión "queriendo ser positivo",pero admite que a todas las organizaciones les "habría gustado tener más resultados y que el proceso fuera más rápido". Eso sí, ha asegurado dar "cierto margen" a la consejería para que siga trabajando por el sector. La próxima semana vuelven a reunirse, con más mesas técnicas y de trabajo.