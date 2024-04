El 52% de los centros educativos de Aragón tienen cocina 'in situ'

El 52% de los colegios de Aragón tiene cocina in situ y, por lo tanto, sus alumnos come a diario cocina recién hecha; mientras hay casi otro tanto, un 48% recibe comida recalentada producida en algún polígono industrial por alguna multinacional o gran empresa de catering, según denuncia la Plataforma por unos comedores escolares públicos de calidad (Come pública) con datos recogidos del informe de evaluación del subprograma de control nutricional de los comedores del Gobierno de Aragón del curso 2022/23.

El departamento de Educación ha dado a conocer a este diario que en Aragón son 127 los centros con línea caliente (68 en Zaragoza, 47 en Huesca y 12 en Teruel). Además, en la provincia de Zaragoza, 41 colegios lo han solicitado, mientras que ninguno en Huesca y dos en Teruel. La prioridad del departamento pasa, aseguran, por priorizar el servicio complementario de comedor en aquellos centros que ni siquiera tienen línea fría para poder asegurar así el mantenimiento de colegios, sobre todo en la zona rural, y por ir avanzando en la transformación, en la medida de la posible, de línea fría por línea caliente en aquellos centros que así lo hayan solicitado. Por eso se van a valorar y estudiar las posibilidades de crear cocinas in situ en los colegios que lo demandan.

Desde la plataforma Come pública reivindican que todos tengan esa línea caliente. Y por eso, este miércoles volverán a concentrarse a las puertas del servicio provincial de Educación, de 10.00 a 11.30 horas, para arropar a la Ampa del CEIP Miraflores, que reclama este servicio.

Come pública señala que aunque son casi la mitad de centros los que tienen cocina propia, hay grandes diferencias, porque son solo el 32% de la escuela pública mientras que solo es el 1% en la escuela concertada.

En Zaragoza provincia tan solo el 25% de los colegios tiene línea caliente frente al 75% que no, mientras que en la provincia de Huesca el porcentaje es prácticamente al revés; un 80% tiene cocina frente a un 20% que no la tiene. Unos 53.122 menores usaron en ese curso el servicio de comedor escolar (pública, concertada y privada) en todo Aragón. De estos, unos 43.132 son de la provincia de Zaragoza; lo que significa que más del 80% del alumnado que usa el comedor son de la provincia de Zaragoza.

Según datos recientes que ha dado a conocer la plataforma, en la actualidad unos 16.000 alumnos zaragozanos de colegios públicos, que representan el 37% y el 30% de todos los alumnos (publica y concertada) de Zaragoza y todo Aragón respectivamente, están comiendo anualmente unas 4.000.000 comidas con productos ultra procesados durante 9 años en sus primeros 12 años de vida y desarrollo. Las comidas ultra procesadas, formulaciones industriales de comidas lista para tomar o recalentar hechas con diversos aditivos industriales (como conservantes, estabilizantes, resaltadores del sabor, colorantes, aromatizantes, emulsionantes, entre otros), están reemplazando gradualmente la comidas y alimentos hechos con origen fresco e ingredientes mínimamente procesados en muchos países, señalan, lo que puede causar problemas de salud a los más pequeños, que tendrán su reflejo en la edad adulta.