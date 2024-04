La ortorexia y las dietas en busca de la salud perfecta

La idea de que el cuerpo es «un templo» no es algo que se deba tomar a la ligera. En la actualidad, el culto a la salud se ha convertido en un nuevo trastorno de la conducta alimentaria que inunda las redes sociales y afecta tanto a adultos como a adolescentes. Esta obsesión por la salud perfecta y el cuidado excesivo de lo que se debe comer se denomina ortorexia, y según algunos expertos «ya existe desde hace muchos años». Así lo asegura Pedro Ruiz, jefe de la sección psiquiatrico-infantil en el Hospital Clínico de Zaragoza, quien asegura que «muchos enfermos de Trastorno de la Conducta Alimentaria (TCA) ocultan su problema mediante el veganismo y dietas supuestamente saludables».

La ortorexia es un comportamiento obsesivo por seguir un régimen totalmente beneficioso para el organismo. María Peralta, psicóloga general sanitaria especializada en psiquiatría infantil y juvenil, aclara que «no se trata en primera instancia de una búsqueda de un cuerpo perfecto, sino que se centra únicamente en la alimentación». Por ejemplo, aquellos que padecen este tipo de trastornos se fijan de forma continua en la calidad de los alimentos que consumen. «Miran mucho las etiquetas de los ingredientes, que los productos sean ecológicos o que no lleven ni pesticidas ni sean transgénicos», explica la psicóloga.

Una práctica que en algunos casos se vuelve una obsesión y dedicación excesivamente planificada. Hasta el punto de que «muchas veces los enfermos de ortorexia no pueden llevar una vida normal», confirma Peralta.

Ir a comer a un restaurante supone no saber con exactitud qué calidad tienen los alimentos que consumes. Algo que para una persona con este tipo de trastorno mental «puede generar que sienta culpa cuando no puede seguir las pautas que se ha marcado en su dieta», señala la psicóloga. Por ello, «las personas con ortorexia reducen mucho sus actividades sociales, tanto las que tienen que ver con la alimentación, como cualquier tipo de plan que le impida seguir su calendario de comidas», explica.

La excesiva restricción alimentaria por conseguir una salud perfecta, según la experta, acaba teniendo el efecto contrario entre estos enfermos. «Deja de ser saludable para ellos porque su obsesión les lleva a reducir mucho lo que consumen y, de esta manera, no obtienen ni las proteínas ni las vitaminas necesarias para su cuerpo», explica.

Este tipo de conductas y restricciones a la hora de comer, a diferencia de otros TCA, no tienen un perfil de género marcado. «Lo pueden sufrir mujeres y hombres por igual, porque no se trata tanto de la imagen física, sino del cuidado de la salud. Aunque, el control obsesivo a veces puede derivar también en conseguir un cuerpo perfecto, en principio no tiene que ver con ello», asegura. Lo que si tienen en común aquellos que padecen esta enfermedad es que «son personas controladoras, excesivamente perfeccionistas y muy autoexigentes», concreta Peralta.

A pesar de que sea una enfermedad que cada vez está más presente en la sociedad, todavía no está registrada como un problema alimentario ni en el DSM5 (Manual Diagnóstico y Estadístico de Trastornos Mentales).

