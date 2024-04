Crónica Política | Unos cientos para muchos miles

Debilitar al sistema político tradicional, renovado en España desde hace tiempo con varios pasos a izquierda y derecha de PSOE y PP, no es una tarea de un día. La caza de un espacio electoral, de gente interesada por el proyecto, cuesta tiempo, en teoría menos si se hace acompañado. Así piensan los miembros de Coalición Existe.

A comienzos de semana estallaba la información de que el nombre de Tomás Guitarte podría volverse a encontrar en una papeleta electoral. En esta ocasión, en las próximas elecciones europeas. No lo haría pensando en la provincia de Teruel sino en un espacio aún más amplio que la archiconocida España despoblada: ahora se suman un centenar de partidos municipalistas, Soria Ya, Cuenca Ahora y Por un Mundo más Justo. Trasversalidad, bendita palabra.

El empeño de todas las formaciones es impulsar la imagen del rostro por antonomasia de la lucha contra la despoblación y por la España interior. Lo hacen tras largos meses de negociaciones, comparativas de programas y objetivos en común. Desde el verano, o poco después, las conversaciones por videollamada –hay partidos representados de toda la geografía española– se hicieron clave para gestar una candidatura que espera que la circunscripción única juegue en su favor.

Admiten fuentes de los partidos municipalistas que lo que pone de acuerdo a todos es «el nacimiento de movimientos sociales previos y la lucha común contra el reparto entre bloques ideológicos». Aluden, incluso, a algo que no cae en el olvido de los votantes: «Ya hay muchos partidos que tienen experiencia de gestión, que han demostrado que se puede hacer una política fuerte para evitar que siga habiendo una España de segunda frente a las grandes capitales».

«Pedimos poder vivir igual que en Madrid, ni más ni menos, con los mismos servicios», insisten desde los partidos centrados en una sola localidad, denunciando «injusticias territoriales» y argumentando su candidatura en los hechos, la tan mencionada trasversalidad y la huida del conflicto y la tensión política que hoy inunda horas de televisión y tertulias de radio.

Si no fuera solamente posible con la pata territorial, a la caza de un voto más social y contrastado en últimas citas electorales, aunque sin representación, tomará parte Por un Mundo más Justo. Llegan crecidos, tras presentar la iniciativa legislativa popular que hace unas semanas llegó al Congreso de los Diputados para lograr la regularización de la situación de miles de inmigrantes. «Solo tienes que mirar quién apoyó esa iniciativa, desde grupos de extrema izquierda hasta oenegés católicas y asociaciones vinculadas a la Iglesia», señalan desde la formación, para seguir ejemplificando que la trasversalidad sustenta el proyecto. Hasta la fecha, pocos partidos han logrado impactar en la mente electoral apoyados en «café para todos», pero en Coalición Existe quieren destruir el menú tradicional.

«Gente muy distinta que quiere resolver los problemas de la sociedad desde el talante y evitando la ideología». Así se perciben los miembros de la coalición, que comienza a tomar forma a grandes velocidades. Tras las negociaciones, ya toca pensar en el programa y las propuestas en las que se apoyarán para que Tomás Guitarte sea elegido eurodiputado. «Queremos recuperar una misión humanista de la política para no dejar a nadie fuera», señalan fuentes de Por un Mundo más Justo, en un análisis directo hacia esos «miles de habitantes» de las ciudades que no se encuentran en las cabeceras de provincia o en las grandes urbes tractoras de la economía nacional.

El salto a la política europea se hace en un momento en el que los partidos de la España despoblada, que encabezan con nombres y apellidos Coalición Existe, siguen tragando las amargas mieles de la tierra de nadie. No completaron su asalto al Congreso de los Diputados –Teruel Existe perdió su escaño en las últimas elecciones generales– y en los parlamentos autonómicos no gozaron del éxito esperado, con los aragoneses fuera de un Gobierno al que sí apoyaron en los presupuestos, desatando la feroz crítica de una izquierda que no termina de comprar todas las propuestas contra la despoblación. Relación de ir y venir.

Para colmo, poco después del anuncio de la coalición, España Vaciada, partido surgido también dentro de esta revuelta rural, se desligó de la gran plataforma para las europeas. Primera piedra en el zapato en un camino que apenas ha comenzado a andarse.

No es tarea sencilla darle la vuelta a la velocidad y el enfrentamiento político que hoy marcan las agendas de los partidos y cuesta vislumbrar cómo van a ejecutar una tarea para la que no tendrán muchos socios, ni entre una sociedad cada vez más polarizada ni entre otras formaciones que sí reivindican la ideología como puntal de lanza de sus proyectos para el resto de los ciudadanos.

A dos meses de los comicios para Bruselas, «la otra España» tiene una opción más para elegir entre las numerosas papeletas azules. El tiempo, y la sociedad, dirán si se cree en la opción contra la tendencia. Y si Guitarte sigue viajando en coche desde Teruel, o necesita un avión para el corazón de Europa.

