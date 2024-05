Azcón no asegura una respuesta oficial a la bilateral de Torres, pero se mantiene en el 'no'

Será un 'no', pero no se sabe cuándo. El Gobierno de Aragón se mantiene en la negativa a acudir a la bilateral convocada por el ministro de Memoria Democrática, Ángel Torres, para tratar la derogación de la ley autonómica y el futuro plan de concordia. El presidente de Aragón, Jorge Azcón, ha dejado en el aire la futura respuesta oficial -si es que llega a darse- pero ha confirmado que la negativa sigue en los planes de la DGA.

"Ya expliqué que lo que el Gobierno de España estaba haciendo con la ley de memoria era electoralismo y política partidista", ha declarado Azcón al ser preguntado por los medios de comunicación, animando a Sánchez a "hacer actos electorales en su sede y con sus afiliados, no con el Gobierno de Aragón". "Creemos que lo que hace el Gobierno de España es utilizar partidistamente las instituciones y es incomprensible que un recurso de inconstitucionalidad se pueda poner contra una ley que ha sido votada en el Parlamento de Aragón", ha analizado el presidente aragonés.

El propio Azcón ha afirmado que desde Moncola "no han explicado por qué una ley que ha sido aprobada democráticamente en las Cortes no puede derogarla el mismo Parlamento", insistiendo en que Pedro Sánchez "sigue en la confrontación y el muro del que siempre habla y es lo único que le mueve en estas cuestiones". "Tomaremos la decisión cuando toque y donde toque, pero no va a cambiar mucho de lo que defendimos la semana pasada", ha concluido el presidente.

La autonomía de las Cortes de Aragón

Azcón, que ha criticado duramente la postura adquirida por el PSOE en este conflicto sobre la memoria, ha aseverado que su misión es "defender la autonomía de las Cortes de Aragón". "¿Quién cree que las Cortes de Aragón no son soberanas respecto a una ley que aprobaron en el pasado las Cortes de Aragón?", se ha preguntado el líder del Ejecutivo, que ha instado al PSOE a "decir por qué los aragoneses no podemos tomar nuestras propias decisiones".

Siguiendo por las cuestiones lanzadas a los socialistas, Azcón ha insistido en que si será el PSOE "el que va a decir qué leyes podemos o no aprobar" o si será el Gobierno de España "quién nos diga si podemos o no derogar una ley". "¿Qué pasa, que en Aragón hay una democracia distinta a la que hay en otras comunidades?", ha completado el presidente.

Fuentes del Gobierno de Aragón aseguran que la contestación "no tiene plazo jurídico" fijado, de ahí que el presidente no haya aclarado ni cuándo ni cómo se vaya a llevar a cabo, si se lleva, la respuesta a la petición del ministro Torres de celebrar una reunión bilateral.