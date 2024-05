La DGA todavía no ha comunicado oficialmente al Gobierno central su rechazo a la bilateral

Lo deslizó el presidente Azcón este martes por la mañana, lo confirmó el Ejecutivo por la tarde y este miércoles, de nuevo, ha sido Mar Vaquero, la vicepresidenta segunda de la DGA, la encargada de reiterar que no van a participar en un "acto electoral", en relación a la bilateral propuesta por el Gobierno central tras la crisis política provocada por el informe de la ONU sobre la derogación de la ley de memoria.

Vaquero ha definido como "ocurrencia" la convocatoria de este encuentro, que tacha de "campaña electoral", aunque ha matizado que todavía no han dado una respuesta oficial al Ejecutivo de Sánchez, pues todavía "hay tiempo". Concretamente, hasta el día 16 de mayo. En ese sentido, el ministro de Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ya subrayó a última hora del martes que no se pronunciaría hasta la respuesta "oficial", que, por tanto, aún no ha llegado.

Aunque, eso sí, Torres reafirmó la intención del Gobierno central de recurrir al Tribunal Constitucional si eso ocurría. A ese respecto, Vaquero se ha mostrado convencida de que dicho recurso "no prosperará", porque, en la línea de lo dicho en los últimos días, la derogación de la norma fue "jurídicamente intachable". En cualquier caso, Vaquero ha reivindicado la figura de la bilateral, recogida en el Estatuto de Autonomía, aunque ha recordado que desde 2018 está siendo "imposible" celebrarla.