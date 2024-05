Carlos Arrazola, presidente de la CHE: "Hay que reflexionar el Pacto del Agua y preguntarnos si todas sus obras son útiles hoy"

Carlos Arrazola, barcelonés nacido en 1969, cumple medio año a los mandos del órgano gestor de la cuenca del Ebro. Ha lidiado con una «aterrizaje intenso», como bien reconoce, con la guerra política por el trasvase a Cataluña, una sequía prolongada que amenaza ahora a la margen derecha y el amago de una crecida extraordinaria en el Gállego. «Más técnico que político», como dice Arrazola, tiene la misión de concretar el «realista»tercer ciclo del plan hidrológico del Ebro hasta 2027.

PREGUNTA (P): Otra vez sequía, ahora en la margen derecha.

RESPUESTA (R): La margen derecha preocupa, sí. A excepción del Jalón, el resto de ríos de la margen derecha en Aragón está en riesgo de sequía, aunque en distinto estadio de gravedad. El resumen es que de este a oeste empeora la situación, con la excepción del Huerva, que es casi el que peor está. En cuanto a embalses, posiblemente tendremos que hacer prorrateos en Moneva, en el Cueva Foradada, en el Guadalope y ya veremos si en el Matarraña, que ahí registramos una mayor normalidad.

(P): ¿Cuánto tiene que llover para salvar la campaña de riegos?

(R): Lo que nos dicen los técnicos del SAIH es que con dos o tres frentes la situación podría paliarse razonablemente. Y estamos en fechas: mayo y junio pueden solucionar las cosas. El año pasado fue providencial lo que llovió en junio.

(P): ¿Le llegó a la CHE algún tipo de petición formal para ese ministrasvase que pedía Cataluña?

(R): No, ninguna petición oficial, pero nosotros no somos los competentes en esa materia al ser una cuestión de intercuencas. Le corresponde al Gobierno, aunque habríamos opinado.

(P): ¿Qué habrían opinado?

(R): La opinión general es que en la cuenca del Ebro ya no sobra agua. Lo que pasa es que es distinto el uso que le quieras dar. Si se trata de usos para desarrollar actividades agrarias, pues creo que no ha lugar; si se trata de abastecer a la población, esa es una cuestión prioritaria. Los trasvases ya no se plantean hoy como soluciones a problemas estructurales.

(P): ¿Tiene sentido que Cataluña pida gestionar el agua que pasa por su territorio?

(R): No. Nos atenemos al principio de unidad de cuenca en el que creemos fehacientemente en nuestros casi 100 años de historia. La confederación es un organismo diseñado para tener una amplia representación. Cataluña, como el resto de comunidades, están representados en los órganos colegiados y su opinión se tiene muy en cuenta. Lo veo muy de sentido común.

(P): El presidente Azcón no hace más que reivindicar que deben terminarse todas las obras pendientes del Pacto del Agua, pero este documento tiene más de 30 años y sonados fracasos a sus espaldas. Desde un punto de vista técnico y no político, ¿el pacto está caduco?

(R): El Pacto del Agua viene del año 92 y se han hecho un montón de las obras acordadas: El Val, la Loteta, Montearagón, Lechago… Además, se han ejecutado otras obras que no estaban incluidas, como las balsas laterales de Laverné, Las Fitas, o Malvecino, algunos embalses pequeños o el recrecimiento de Santolea. Bien, hemos hecho muchas cosas y quedan otras por hacer, pero creo que este es un momento, después de 32 años, de ponerse a pensar y preguntarnos si merece la pena hacer todo aquello que habíamos previsto. Hay algunas actuaciones cuya demanda ha caído notablemente y hay algunas actuaciones que hemos hecho que no han salido bien y no les estamos sacando partido.

(P): Nombres y apellidos, por favor.

(R): No voy a eludir el nombre que está en la cabeza de todos. Biscarrués es un embalse que está en el Pacto del Agua y cuyo rechazo por parte de los tribunales es reciente, de 2020. Además, el dibujo del Biscarrués final tras las modificaciones ambientales (el primer proyecto contemplaba un volumen de 192 hectómetros cúbicos y los últimos, de 35 o 50) debería hacernos reflexionar sobre qué utilidad tendría hoy por una cuestión de tamaño. Otra actuación prescrita es Jánovas, que ahora ya a nadie se le pasa por la cabeza.

(P): Riegos del Alto Aragón es muy insistente en que hay que regular más el Gállego. ¿Eso es viable?

(R): Vaya por delante que yo dirigiré todos los temas a la participación, el debate y la compatibilidad ambiental. Riegos del Alto Aragón tiene hoy 130.000 hectáreas de riego con una ampliación prevista hasta las 150.000. Para ellos tenemos a punto de terminar el embalse de Almudévar, que como obra hidráulica se acabará durante los próximos meses. ¿Se puede regular más Gállego? Bueno, pues yo creo que ya está regulado con Lanuza, Búbal, Lapeña o Sotonera. ¿Hay que regularlo más? Bueno, pues también existe la posibilidad de hacer balsas laterales, que tienen una menor afección ambiental y pueden servir para aprovechar el agua sobrante en años como este. Eso sí, me gustaría trasladar que lo de este año no es habitual: nuestra percepción es que en la cuenca no sobra agua.

(P): ¿Cree que se hace populismo con estas crecidas?

(R): No voy a juzgar eso, pero los datos son objetivos: el año pasado por la desembocadura del Ebro solo discurrió tan solo el caudal ecológico. Cada vez hay menos agua. La tendencia dice que la precipitación y la aportación está disminuyendo. No nos sobra agua y tenemos que ser eficientes con la que tenemos, ser resilientes a situaciones como la del año pasado, cuando se pasó muy mal. ¿Que luego hubo suerte con las lluvias de junio y septiembre? Pues un poco sí, porque la situación era bastante dramática en marzo y abril dado que ni había reservas de nieve.

(P): Esas reservas nivales duran además muy poco por las altas temperaturas.

(R): Esa es una de las cuestiones que más nos preocupa. Suelen ser acontecimientos en los que un frente frío y uno cálido llegan de manera consecutiva, lo que provoca que además de la propia precipitación se diluya rápidamente la nieve que se ha formado. Eso provoca avenidas de difícil gestión como la de diciembre de 2021.

(P): Cuando por fin terminen las obras en Yesa, la cuenca sumará un nuevo embalse hiperanual junto a Canelles y el del Ebro, en Santander. ¿Cree la CHE que hacen falta pantanos más grandes?

(R): Ahora mismo, recrecer los embalses que tenemos no está planteado. Con las cuatro obras que tenemos en marcha (Yesa, Mularroya, Almudévar y Santolea) pasaremos de una regulación de la cuenca del 53% al 60%. Es un salto importante que supondrá un aumento de las garantías de los usuarios actuales para sus actividades económicas con muchas más certezas.

(P): ¿Tiene constancia de que las laderas de Yesa se mueven?

(R): Claro. Diría que las laderas y la presa de Yesa son de lo más estudiado en el mundo hidráulico. Si la Confederación no creyera fehacientemente que es seguro no se habría empeñado en algo así. Las laderas se han movido, pero ahora la situación es estable.

(P): ¿La obra estará finalizada en 2027? El sobrecoste anda ya por los 150 millones adicionales.

(R): Honestamente, creo que no. Faltan cosas por hacer y los procedimientos administrativos, como el famoso modificado cuarto, tiene que pasar de nuevo por el Consejo de Obras Públicas y el Consejo de Estado previa aprobación del Gobierno. Son cuatro hitos que por lo menos se llevarán este año, pero después empezarán las obras a velocidad de crucero.

(P): ¿En qué estado está Mularroya?

(R): A punto de terminarse. Hace un par de meses se hizo el túnel y estamos terminando la pequeña obrita para desviar el agua por el túnel y nos queda rematar el cambio de trazado del oleoducto. La presa estará acabada antes del verano o en julio.

La tuneladora llega al embalse de Mularroya, el pasado 1 de marzo. / CHE

(P): ¿Y Santolea? ¿Cuándo estará finalizado?

(R): Estamos ahora con la puesta en carga. Cuando se termina una presa, tenemos que llenarla y vaciarla en escalones para comprobar que todo sale según lo previsto. El problema de Santolea es que depende de lo que llueva porque no tiene un ‘grifo’ arriba para llenarlo. Esta operación en carga dura entre un año y medio y dos años, pero dependemos de la bonanza climatológica. Esperemos que Santolea esté operativo en 2026.

(P): También le reclaman a la CHE la creación de las balsas laterales del Matarraña.

(R): Si nos atenemos a lo que dice el plan, tenemos que estudiar la viabilidad de esas balsas.

(P): El plan hidrológico que finaliza en 2027 recoge la creación de 38.433 nuevas hectáreas de regadío. ¿Se completarán todas?

(R): Yo creo que se alcanzará una parte, pero no será posible completarlo todo en este ciclo porque es mucho territorio, pero al menos se habrán iniciado. La principal experiencia que hemos sacado del episodio de sequía es que los regadíos modernizados fueron muy resilientes. Lo vimos de forma cruda en Cataluña. Del río Segre dependen dos regadíos emblemáticos: los del Urgell, tradicionales, y los del Segarra-Garrigues, modernizados. Los segundos, con mucha menos dotación de agua, fueron capaces de mantener la producción.

Arrazola, durante los primeros compases de la entrevista. / Miguel Ángel Gracia

(P): Aunque acaba de echar andar, ¿qué balance se puede hacer ya del plan hidrológico 2022-2027?

(R): Soy optimista por una cuestión: hemos hecho un plan muy realista. No voy a decir que los dos primeros ciclos estuvieron mal, pero este se caracteriza por ser realista: se han propuesto como medidas solo las cosas que pensábamos que seríamos capaces de hacer.

(P): Claro, la planificación inversora caía un 80%...

(R): Pero porque no era realista. Era casi una carta a los Reyes Magos en las que se ponía de todo. Las medidas que se propusieron están muy reflexionadas y participadas y creo que vamos a ser capaces de cumplir un alto grado de las actuaciones.

(P): ¿Qué hay de los vertidos industriales como los que afectan al Queiles y de la contaminación difusa, sobre todo a partir de los purines?

(R): Los vertidos puntuales me preocupan menos porque son localizables y controlables. Hay que mejorar, por supuesto, en casos como el de Ólvega y Ágreda, que acaban repercutiendo en El Val y donde la Junta de Castilla y León va a actuar para mejorar las depuradoras. Eso es causa y solución. Sin embargo, lo que sí me preocupa mucho es la contaminación difusa. Hablo de los nitratos y fitosaniarios, ya muy conocidos, y de forma más emergente a contaminación de aguas por medicamentos humanos o cosméticos de uso más masivo.

(P): Uno se mete al Boletín de Aragón y no hace más que ver autorizaciones para explotaciones de porcino. Y eso son nitratos.

(R): En la contaminación por nitratos, hablamos de que el tiempo de renovación de agua de un acuífero puede alargarse durante décadas, por lo que queda inhabilitada para determinados usos. La aplicación de los purines de forma inadecuada provoca una sobrefertilización que las plantas no son capaces de absorber y percola al terreno. Todo estaría bien si se hiciera con mesura y equilibrio.

(P): Pero ¿no se está haciendo con mesura?

(R): Bueno, yo entiendo que no porque los resultados nos dicen que hay contaminación por nitratos. Por eso ya hemos puesto alguna medida en el plan hidrológico: en determinados sitios ya no dejamos ampliar granjas, como en los márgenes de los ríos, y tenemos una estrategia que se dirige a no conceder licencias para granjas en lugares saturados de nitratos en las aguas.

