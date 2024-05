Convenio para apoyar a los autónomos y las pymes

La vicepresidenta segunda del Gobierno de Aragón y consejera de Economía, Empleo e Industria, Mar Vaquero, y la alcaldesa de Huesca, Lorena Orduna, sellaron un convenio entre la Sociedad para el Desarrollo Industrial de Aragón (Sodiar) y el consistorio altoaragonés para ayudar en la financiación de autónomos y pymes.

El acuerdo alcanzado entre ambas instituciones es para el presente año y cuenta con una partida de 15.000 euros, que el consistorio oscense destina a Sodiar para que esta gestione y analice la viabilidad de los proyectos y apruebe la línea de financiación si se cumplen los requisitos fijados en el convenio.

El importe máximo no superará los 5.000 euros. Tendrá un plazo de amortización de hasta 5 años, uno de carencia, y un tipo de interés fijo del 4%. No habrá comisión de apertura ni de cancelación anticipada. Para acceder a este mecanismo, la empresa debe estar radicada y desarrollar su actividad en el término municipal de Huesca. Y su proyecto tiene que demostrar viabilidad técnica, económica y financiera; haber iniciado los trámites de las licencias municipales, hallarse al corriente de pago de las obligaciones tributarias y no contar con expediente sancionador del consistorio oscense.