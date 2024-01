Siempre es complicado llevar las riendas de un negocio y más cuando se trata del sector de la hostelería. Los bares y restaurantes forman parte del día a día de muchas personas que van a estos lugares a desconectar de la actividad laboral, aunque también hay muchos que acuden para trabajar.

La cuenta de Twitter, actual X, @soycamarero ha ganado popularidad en las redes gracias a compartir con miles de usuarios las historias de hosteleros o comensales que consiguen hacerse viral en tiempo récord. Jesús Soriano, administrador de la cuenta, se ha acostumbrado a lidiar con las dificultades que viven los propietarios de los negocios hosteleros, pero también sabe ser el altavoz de las críticas de los clientes.

Una respuesta de matrícula de honor

La última publicación de Soy Camarero la protagonizan el dueño de un restaurante de Palma de Mallorca y un cliente que le pedía despedir a sus empleadas por incumplir el horario de cierre. "Cerramos en breves, me dice la camarera, pero el horario según el propietario es hasta las 00.00 horas, ósea 35 minutos antes. Despide a tus empleadas que son las que están llevando este negocio a la bancarrota", expresa con quejas el cliente.

El dueño del negocio, molesto con la queja del cliente, decidió dar una respuesta tan certera como extensa. "Lamentamos tu no experiencia con el local. Pero teniendo en cuenta que 'breve' no especifica un tiempo exacto, si tenemos en cuenta una jornada laboral de 08.00 horas, tranquilamente ese breve podía significar esos 35 min que reclamas", comienza.

"Si hubieras advertido que te ibas a tomar una rápida ahora no estariamos aquí o, quizá, tu reseña tendría más estrellas. Pero claro, lo que nos gusta es usar lo más mínimo para hacer una bola y criticar y ordenar despidos de empleadas. Por cierto, son impecables", advierte.

"Tenemos un equipazo, como podrás leer en muchísimas otras reseñas. Así que sintiéndolo mucho, aquí el cliente no siempre tiene la razón, y el equipo se queda como está, que para el pedazo local que dices, es perfecto", subraya el hostelero. Además, añade lo siguiente: "Aún así , esperamos nos des otra oportunidad, a poder ser, antes de que falte media hora para la hora de cierre".

Las reacciones a la situación no tardaron en llegar a la publicación de Soy Camarero con muchos usuarios apoyando la respuesta del hostelero. "Asertivo, contundente, honesto y sin faltar el respeto. Todo un ejemplo para los tiempos que corren", comentaba en su perfil. Pero este no fue el único que apoyó al propietario. "Por suerte a la gente que se dedica a la hostelería ya se la empieza a considerar como toca, en lo personal y lo laboral. Esa sumision al cliente, no siempre tiene porque darse, no siempre tiene la razón", afirmaba otro cliente.