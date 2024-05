Un cliente pide la cuenta en un bar y no da crédito a lo que le cobran: "No vuelvo más"

A todo el mundo nos gusta salir a comer o cenar fuera de casa cuando el tiempo nos lo permite. Ya sea al salir del trabajo después de una jornada laboral dura, no viene mal desconectar y visitar algún bar o restaurante junto a compañeros, amigos o familia. Aunque sea una vez por semana, los expertos recomiendan dejar los fogones de lado y acudir a un negocio hostelero donde solo tengamos que sentarnos en la mesa y pedir la comida sin tener que mancharnos las manos al cocinar.

Uno de los momentos más tensos, cuando salimos fuera de casa a tomar el vermut o cenar, es la hora de pedir la cuenta. Este instante provoca que cada cliente saque su lado más matemático para calcular el precio y revisar cuánto se le ha cobrado por los platos que ha pedido. Las formas de pedir el ticket son tan distintas como variopintas y nunca viene mal perder unos minutos para comprobar que el camarero no se haya equivocado. Aunque dependiendo de la situación económica de cada persona, hay gente que decide no mirar la cuenta antes de pagar.

La revisión de la cuenta es una tarea imprescindible antes de abandonar el restaurante al que hemos acudido. Buena prueba de esto es lo que ha compartido el usuario de X, antes Twitter, @soycamarero en su perfil de esta conocida red social. Esta cuenta se ha especializado en recopilar y denunciar situaciones anómalas que se dan en la hostelería. Una de sus últimas publicaciones aborda lo que le han cobrado a un cliente de un restaurante de Málaga.

Un concepto peculiar en la cuenta

Tras degustar un aperitivo compuesto por berenjenas fritas, una ración de croquetas o una ensaladilla de pulpo, todo esto acompañado con sus respectivas bebidas, lo que aparece al final de la cuenta ha generado un sinfín de críticas en redes y ha dejado descolocados a muchos usuarios. Este tema he generado controversia y no ha conseguido tener una conclusión común y unánime entre todas las personas que han comentado.

El bar al que acudieron los protagonistas de esta historia incluyó en la cuenta un importe poco común sobre algo que no se había visto antes. Los propietarios cobraron 2,40 euros por concepto de "palillos". 6 palillos por 40 céntimos la unidad. Todo hacía indicar que el establecimiento les había cobrado por los palillos de las tapas. Todo un despropósito que ha generado revuelos en redes sociales.

La cuenta de X, que compartió la publicación, indicó que este hecho había tenido lugar en Málaga, algo que no tardo en hacerse viral. Muchos decidieron dejar su opinión y comentar sin pelos en la lengua sobre la decisión que tomó el propietario del bar. "Me parece que no vuelvo", respondía un usuario. "No puede ser cierto. Surrealista", comentaba otro de ellos.

A pesar de todo, otros internautas trataban de demostrar que los "palillos" no son lo que realmente pensamos. "Ese ticket lo han mandado simplemente por hacerse el gracioso puesto que los palillos son picos de pan. Es crear polémica por aburrimiento", comenta una usuaria. Un comentario al que el propietario de la cuenta no tardo en dar su opinión: "Esto ocurrió en Málaga y no son los palillos de pan que comentáis, lo acabo de preguntar por qué yo también dudaba".