Una victoria importante para continuar el camino, que constata la mejoría del equipo pero también las cosas que quedan por solucionar. A grandes rasgos así resumió Jaume Ponsarnau el triunfo frente al Betis (82-72), en el que lo peor, no obstante, fue el nuevo susto en forma de lesión sufrido esta vez por Hans Vanwijn. «Ha sido un espasmo muscular en la espalda, en la zona lumbar. No parece grave y están trabajando ya sobre el tema. Esperamos que no se alargue más de la cuenta. Necesitábamos cuatros de energía, Dino ha tenido que jugar muchos minutos y a Ramón le ha costado adaptarse un poco a la nueva situación», explicó el técnico tras el partido.

Ponsarnau elogió la primera parte de su equipo. «En la primera parte hemos defendido muy bien, excepto detalles en que nos podían hacer daño como algún rebote largo, pero nuestro mérito es que controlamos sus cosas que hicieron muy bien en el último partido. Eso nos ha dado buena defensa, rebote y carrera desde ahí hemos encontrado bastantes jugadores, el ritmo y nuestro mejor baloncesto, y cuando no, hemos movido bien nuestra defensa, con buena mentalidad y juego colectivo», indicó el técnico.

En la segunda tuvo algún momento de sufrimiento pero Ponsarnau valoró la manera de solucionarlos. «En la segunda parte tuvimos mal momento pero el equipo se ha rehecho y eso es prueba que el equipo está creciendo. En el último cuarto estaba el partido para ganar y ese balón que ha robado Sipahi en el que Pozas ha estado bien por detrás, al fallar, han aparecido los nervios. Betis ha tenido mérito porque ha subido el nivel físico y nos ha creado problemas. Al final, una victoria muy importante por el momento, por la clasificación, para reafirmar cosas y con nuestro público que ha estado muy bien. Tenemos muchas cosas que mejorar pero las iremos reafirmando en la pista», apuntó.

El Casademont ganó con cinco jugadores por encima de los once puntos, sin ninguno que destacara sobremanera. «Hemos encontrado a mucha gente hoy y aunque algunos hayan tenido malos momentos, algunos han tenido otros buenos momentos. Somos un equipo que cuando está, está todo el mundo y esto es bueno, son los síntomas de las dos primeras victorias de que somos un equipo coral. Para competir en lo que tenemos delante, necesitamos repartir la energía», explicó el técnico, que destacó la calidad de Thompson aunque le falta «ritmo competitivo, un poco de forma y adaptase al juego táctico».

El preparador del Casademont tiene claro lo que ha mejorado y lo que le queda por mejorar a su equipo. «A nivel conceptual en defensa hemos estado bien. Lamentamos algunos detalles pero a nivel global somos mejores en defensa. Y nos quedan por mejorar detalles, cuando el rival presiona y juega más físico tenemos que tener respuestas de más calidad», concluyó Ponsarnau.