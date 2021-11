El Casademont Zaragoza continúa recomponiendo su plantilla. La llegada de Deon Thompson hasta el final de la temporada y la infructuosa búsqueda de un base en las últimas semanas va a llevar al club aragonés a su próximo movimiento, rescindir el contrato de Jamel McLean, de baja por lesión, liberando así una de sus dos plazas de extracomunitario para abrir más el abanico de posibilidades en el nuevo director de juego. El Casademont apostó por McLean como su pívot de referencia y ahora reconoce su error cortándolo tras dos meses de competición.

McLean llegó este verano dando continuidad a la idea del Casademont de jugar con un cinco pequeño, pero su rendimiento no ha sido el esperado porque ha sufrido contra jugadores de mayor altura y tampoco tiene tiro de tres como para jugar por fuera. El pívot es baja en el equipo desde que sufrió un esguince en el tobillo en el partido disputado en Israel y el club optó por incorporar a Deon Thompson en su lugar, un jugador que también puede hacer las dos posiciones interiores.

Se trata de un nuevo movimiento en el club aragonés, que se ha visto obligado a fichar a tres jugadores con la temporada empezada por lesiones pero también por el rendimiento. Cayeron Yusta, Cook y McLean y han llegado Waczynski, Sipahi y Thompson. No serán las únicas llegadas. Ahora está buscando un base tras incorporar a Sipahi por la lesión de Cook, debido a que el turco no era el jugador que necesitaba el equipo y no ha terminado de encajar en Zaragoza, pero la entidad no ha podido concretar ninguna operación. Con una de las fichas de extranjero libres el mercado se amplía para que Pep Cargol encuentre un nuevo jugador.