A la tercera irá la vencida. Este miércoles el Casademont Zaragoza podrá al fin recibir al UCAM Murcia en el Príncipe Felipe (20.30 horas), el partido que debió disputarse el domingo 9, pasó al martes 11 y, definitivamente, a este miércoles 26. Lo hará, además, sin casos ya de coronavirus en ningún equipo. Salvo sorpresa de última hora, el UCAM Murcia ya superó el brote que provocó la suspensión inicial del duelo y los tres positivos que el Casademont Zaragoza detectó en sus filas la semana pasada ya han dado negativo, por lo que Jaume Ponsarnau solo tendrá la baja del lesionado Okoye.

El Casademont llega a este partido con necesidad y dudas. Debe ganar para ahuyentar los fantasmas del descenso y alejarse cuanto antes de una zona peligrosa en la que, además, todos los rivales parecen reaccionar. La incertidumbre es qué equipo se verá después de las dos últimas actuaciones, decepcionantes tanto frente a Unicaja como contra el Madrid, y cuál será el estado del equipo tras este nuevo episodio de coronavirus. Los jugadores han dado negativo pero apenas van a poder trabajar con el equipo y se desconocen las posibles secuelas físicas.

En cualquier caso, el equipo de Jaume Ponsarnau debe ir dando respuestas positivas como equipo que le permitan ir superando unas adversidades por las que están pasando todos los equipos y que son impredecibles. Debe hacerlo por su propio bien, para convencer a su público y para crecer de verdad en una competición que pronto encarará su fase decisiva. Mejor no afrontarla descolgado en la clasificación.

Le esperan partidos clave en las próximas semanas al equipo aragonés, pero el duelo más importante siempre es el próximo y ese no es otro que el que va a enfrentarle esta tarde al UCAM Murcia. Y este va a exigirle su mejor versión para ganar porque el conjunto de Sito Alonso es una de las revelaciones de la temporada, uno de los conjuntos más solventes y serios de la competición. Se ha clasificado para la Copa del Rey por primera vez en su historia –la disputó en 1996 como anfitrión– y ahora se juega nada menos que ser cabeza de serie en el torneo.

El proyecto

El trabajo de Sito Alonso y de todo el UCAM Murcia en los últimos tres años está dando sus frutos más sonados tras un crecimiento sostenido. Tras un verano de muy pocos retoques en la plantilla, el equipo de la Universidad Católica ha conseguido un engranaje casi perfecto de sus piezas. Suma diez victorias no por casualidad, sino con un baloncesto efectivo que le sitúa como máximo anotador de la competición con 87,38 puntos por jornada. Todo un reto para un equipo como el Casademont, que ha tenido tantos problemas defensivos.

Es el quinto de la ACB en valoración (90,25 de media), el segundo equipo que más balones recupera (8,38), el segundo con mejor porcentaje de tiros de tres (38,54%) y el conjunto que más tiros de dos anota por jornada (22,63). También es al que más faltas le señalan (23,38). Además destacan asimismo jugadores de manera individual como Isaiah Taylor que, con una media de 16.3 puntos, es el tercer máximo anotador de la Liga Endesa. Además tiene a los dos mejores jugadores en porcentaje de acierto en los tiros de dos puntos, Augusto Lima (72.9) y James Webb III (72.1 %).

Muchos puntos fuertes que el Casademont Zaragoza deberá contrarrestar si quiere tener opciones de victoria. El conjunto aragonés no juega en el Príncipe Felipe desde el pasado 28 de diciembre, cuando derrotó al Baskonia en uno de sus mejores partidos de la temporada. Desde entonces solo ha podido disputar dos encuentros, ambos mermado de efectivos, en los que no ha mostrado su mejor cara precisamente. Ahora vuelve a escena para intentar encontrar la regularidad que le ha faltado durante toda la temporada y sumar las victorias necesarias para no pasar apuros en la clasificación.