Suma y sigue. El Casademont Zaragoza también superó al colista Tenerife por 81-65 y ya son seis victorias consecutivas, una racha impresionante que le mantiene en el podio de la Liga Femenina Endesa. Carlos Cantero advirtió en la previa del peligro de la relajación por el halago excesivo y sus jugadoras no cayeron en ese error. Salieron a la pista sin dejarse nada en el vestuario y solventaron el partido en el primer cuarto de hora, con un acierto espectacular y una defensa eficiente. Demostrando que si son el equipo revelación de esta Liga no es por casualidad.

La salida del Casademont Zaragoza fue fulgurante. Con la magnífica dirección de Anna Cruz, con Hempe cerrando el camino al aro al Tenerife, con Vega Gimeno haciendo de todo en defensa y en ataque, las aragonesas fueron un vendaval imparable para su oponente. Tres triples seguidos, dos de Gimeno y uno de Delaere, pusieron el 13-2 en el minuto 4 y obligaron al Clarinos a parar el partido. El tiempo muerto no surtió efecto porque las aragonesas no levantaron el pie del acelerador y ampliaron su ventaja hasta el 27-7 con el que terminó el primer cuarto.

El segundo comenzó con un menor ritmo anotador. El Tenerife, colista, tenía que reaccionar y lo intentó a través de la defensa, pero no pudo aprovechar los bajos porcentajes del Casademont porque tampoco se encontró en ataque. Ahí se vio la importancia de las dinámicas. La del Casademont, de las más positivas de la Liga Endesa, le llevó a no perder su camino, a mantener la confianza hasta encontrar de nuevo el acierto. La del Tenerife, mucho más negativa, le empujó a dudar de todo y a equivocarse. La diferencia no paró de crecer, llegando a los 40-11 y quedándose en 46-19 al descanso.

La segunda parte comenzó con otro tono. La diferencia en el marcador relajó al Casademont y eso se notó en la fluidez de su ataque, en el aumento de pérdidas, pero un par de robos en defensa y sus consiguientes puntos dejaron claro que las aragonesas no iban a despistarse tanto como para dar vida al Tenerife (57-28, min. 25). El equipo de Cantero mantuvo el control con una buena actividad defensiva y acertando tanto en carrera como en estático (68-45 min. 30).

El Casademont mantuvo el control en el último parcial, haciendo inútiles los esfuerzos del Clarinos pese a que las isleñas lo intentaron hasta el final. La diferencia se mantuvo en torno a los veinte puntos, sin más emoción que la de seguir disfrutando del baloncesto total de Vega Gimeno, del duelo entre Anna Cruz y Gaby Ocete, de la pelea bajo los aros de Hempe, de la defensa de Lara González. Así hasta que el reloj llegó a cero y la victoria subió oficialmente al casillero aragonés. Seis seguidas, 12 en 19 partidos. Una manera inmejorable de llegar al parón para los partidos internacionales. Y para soñar con lo que haga falta.