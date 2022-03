No tuvo un buen estreno Dragan Sakota en el banquillo del Casademont Zaragoza. El serbio se estrenó en la ACB con una dura derrota en casa de un rival directo como el San Pablo Burgos (78-56) y no le gustó lo que vio en el Coliseum. «Nos hemos encontrado a un equipo que ha sido mejor en todos los aspectos del juego. Honestamente, no entiendo que Burgos esté hasta ahora en esta posición, teniendo en cuenta los jugadores que tiene y su forma de jugar. Antes del partido sabíamos sus puntos fuertes, grandes tiradores y capacidad de rebotes ofensivo, y no hemos sido capaces de parar estas cosas y por ello estoy decepcionado», empezó el preparador serbio su resumen del primer partido de su equipo.

Tampoco le gustó el hecho de que el Casademont no supiera volver al partido. Algo que ya advirtió en su presentación como uno de los problemas del equipo y que no ha podido corregir. «Empezamos muy mal pero nos enganchamos al partido, nos acercamos a 5 puntos y ahí no hemos sido capaces de agarrarnos, nos rendimos y eso me molesta, es la primera vez en mi carrera que me pasa esto y trataremos de cambiar esto para los siguientes partidos», apuntó. El primer cuarto resultó ya definitivo con la diferencia de 15 puntos en el marcador. El Burgos, que había tenido problemas para anotar en las jornadas precedentes, le hizo 28 al Casademont en los primeros diez minutos. «El inicio del partido marca la dirección del resto del partido y si les hubiésemos dejado en una anotación más baja, el resto del partido no hubiese sido así», valoró el técnico que, en su estreno en la ACB, corroboró sus sensaciones previas. «Todo el mundo sabe que la ACB es de las mejores Ligas de Europa, para mí es la mejor», aseguró. Sakota tiene mucho trabajo por delante con el Casademont Zaragoza. El equipo tiene su próximo partido el sábado en el Príncipe Felipe frente al Joventut, un rival que pelea por objetivos muy diferentes. Pero después afronta dos duelos que pueden resultar decisivos. Su siguiente salida será el sábado 9 de abril para visitar al que ahora es colista de la Liga, el Betis, y el día 13 disputará el partido aplazado de la jornada 19 frente a otro rival directo, el Obradoiro, cuya derrota ayer a manos el Breogán dio un poco de aire al conjunto aragonés.