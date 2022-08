El Casademont Zaragoza quiere a Ferrari de vuelta

El Casademont Zaragoza pretende ahora el regreso de Frankie Ferrari como director de juego de su plantilla. El club ha trasladado una oferta al jugador para la próxima temporada y el base, que se encuentra en su casa de California después de haber disputado las Ligas de Verano, estudia todas las opciones que tiene sobre la mesa. Ferrari no ha contestado todavía al Casademont, pero espera hacerlo a lo largo del fin de semana.

Con la plantilla pasando ya los reconocimientos médicos y la pretemporada a la vuelta de la esquina (comienza este lunes 15 de agosto), el Casademont Zaragoza debe cerrar todavía el equipo con el que competirá la próxima temporada. Le falta, sobre todo, un base. Cuenta en esa posición con el polaco Marcel Ponitka, que también puede hacer el dos, y con el canterano Javi García, con el que el club quiere contar después de un año en el que tuvo que marcharse a Huesca.

Además, se ha reforzado con los escoltas Rihards Lomazs y Justinian Jessup y el ala-pívot Borisa Simanic más el pívot Christian Mekowulu que, como Ferrari, llegó en la recta final de la temporada para ayudar al equipo y convenció al club para su continuidad. Del curso pasado continúan además del mencionado Javi García, Santi Yusta, Dino Radoncic y Tryggvi Hlinason.

El club no hubiera visto con malos ojos la salida del islandés en caso de que hubiera recibido una buena oferta, aunque no le ha dicho al pívot que deba buscarse otro equipo. Hlinason pasa este jueves el reconocimiento médico con el Casademont y, ahora mismo, no contempla otra opción que jugar en Zaragoza.

Martin Schiller cuenta ahora mismo con nueve jugadores en su plantilla a la espera de las últimas incorporaciones. Las cuatro caras nuevas del equipo serán debutantes en la Liga Endesa, al igual que el técnico austriaco. El posible regreso de Ferrari añadiría un poco más de experiencia en la ACB además de conocimiento de la ciudad y del club.