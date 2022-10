Javi García buscará una salida si continúa sin jugar en el Casademont Zaragoza

Javi García vive una situación complicada en el Casademont Zaragoza, por segunda temporada consecutiva. El base zaragozano, una de las doce fichas de la primera plantilla, es el único jugador que todavía no ha disputado ni un segundo de juego después de cuatro partidos de Liga. El canterano continúa esperando su oportunidad y Martin Schiller no le ha cerrado la puerta, al menos no públicamente, pero si la situación se prolonga en el tiempo el zaragozano buscará una salida para tener minutos de juego.

El base está viviendo otro momento complicado en el Casademont Zaragoza, ya que no ha tenido siquiera la oportunidad de demostrar si encaja o no en el equipo de Martin Schiller, y ve cómo se repite la situación del curso pasado. Entonces comenzó teniendo algunos minutos, pero no contó con la confianza plena de Jaume Ponsarnau y tanto club como jugador decidieron que lo mejor era buscar minutos en otro sitio, en este caso en el Levitec Huesca de la LEB Oro. Algo que puede repetirse en unas semanas si continúa eternamente sentado en el banquillo. Esta temporada el club no quería repetir esa situación, pero de nuevo una mala planificación deportiva en el puesto de base ha relegado a Javi García al último lugar de la rotación. El Casademont le puso dos bases por delante, Ferrari y Ponitka, lo que en una temporada con una sola competición ya iba a ponerle difícil ganarse minutos. No obstante, Martin Schiller apuesta por Sant-Roos como base titular, lo que aparta todavía más al zaragozano de la pugna por minutos. Javi García debutó con el Casademont Zaragoza en la Liga Endesa en 2019 y, desde entonces, ha formado parte de la primera plantilla. Ese primer curso disputó 16 partidos y, en el siguiente, participó en 26 jornadas, demostrando intensidad en defensa y capacidad de anotación. La temporada pasada la irregularidad del equipo y la superpoblación en el puesto de base le obligaron a salir fuera para continuar su progresión. Ahora va a seguir trabajando para hacer cambiar de opinión a Martin Schiller pero, si eso no sucede, volverá a salir de Zaragoza.