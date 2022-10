Ponitka: "Tenemos que ser más agresivos desde el principio"

El inicio de temporada del Casademont Zaragoza ha puesto al equipo en su primera situación comprometida con solo cuatro jornadas disputadas y la visita a la vista del Fuenlabrada este sábado. Sin embargo, la plantilla no pierde la confianza. "Es una situación dura pero sabemos que esto no es un esprint sino un maratón. Somos un equipo joven y no hemos tenido partidos fáciles hasta ahora aunque en esta competición no hay partidos fáciles. Hay buena química en el equipo y queremos seguir luchando. Lo más importante es seguir nuestro camino para ser competitivos", ha señalado Marcel Ponitka.

El polaco es consciente de la importancia del partido de este sábado ante el Fuenlabrada, un rival que también empezó con mal pie la competición y ya ha cambiado de entrenador. "Cada partido es importante y el Fuenlabrada tampoco ha empezado la Liga en una buena posición. Para mí lo más importante es ganar y se trata de quién lo va a querer más. Somos conscientes de la situación y vamos a intentar progresar estos días, ver qué hemos hecho mal, sobre todo el último partido, y encontrar nuestras fortalezas para ganar", ha explicado. El Casademont ya se enfrentó dos veces al Fuenlabrada esta pretemporada, las dos con victoria aragonesa. Algo que no sirve mucho de referencia para el base polaco. "Los partidos amistosos no importan demasiado. Tenemos confianza porque los conocemos y nos hemos enfrentado a ellos, pero han cambiado de entrenador y eso conlleva cambios en el equipo, más frescura. Lo importante es mantener nuestro plan de partido y querer ganar más que ellos", ha opinado. Uno de los muchos problemas que está teniendo el conjunto aragonés en este inicio de temporada son los malos comienzos de partido, que le lastran y le imposibilitan pelear por la victoria. Ponitka no tiene la respuesta a por qué le sucede esto al Casademont "porque todo el mundo está preparado, centrado y seguimos la misma línea", pero reconoce la importancia tanto de empezar como de terminar bien y que ese es uno de los aspectos a mejorar con urgencia. "No podemos perder tantas oportunidades en los principios de partido y centrar luego nuestra energía en recuperar esas desventajas. Tenemos también momentos buenos en los partidos, pero la ACB demuestra que es muy difícil remontar esas diferencias. Por supuesto hay que ser más agresivos desde el inicio, como han demostrado los rivales a los que nos hemos enfrentado", ha señalado. El jugador polaco está disfrutando de su primera experiencia en la ACB. "Es una Liga muy competitiva, me gusta, cada partido es una oportunidad para nosotros como equipo y para mí también. Es una gran Liga para mejorar como jugador y como persona. Hay muy poco espacio para el error, hay que estar muy concentrado y hacer lo que sabes hacer bien porque todo el mundo se prepara mucho para enfrentarse a ti. Es un juego muy rápido, de gran exigencia física en el que cada detalle cuenta. Por eso es una competición de referencia para el resto de Europa", ha valorado.