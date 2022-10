Fisac: "El partido no lo puede decidir quién tira más tiros libres"

El resumen de Porfirio Fisac fue claro, achacando la derrota en Badalona a la diferencia de tiros libres entre ambos equipos (26 tiraron los locales por 16 el Casademont). «A veces las estadísticas no marcan lo que ha sido un partido pero en este caso, sí. Creo que ha habido una gran diferencia de criterio a la hora de marcar las faltas y creo que esos porcentajes de tiro en un sitio y en otro para mí han sido bastantes definitivas. Creo que a veces las estadísticas no lo marcan pero en este caso creo que son justas y dicen dónde ha estado el partido», señaló Fisac.

Su equipo mejoró pero no lo suficiente. «No estoy satisfecho porque no gano el partido y aquí solo vale ganar o perder. Lo que más me fastidia es que hemos hecho un trabajo muy importante por poder sacar este partido hacia adelante, bien trabajado, intentando ajustar ciertas cosas ante un Joventut que tiene muchas habilidades para poder anotar y muchas virtudes. Creo que hemos hecho un gran trabajo durante todo el partido y no puedo reprochar nada pero creo que el partido no lo pueden decidir la línea de tiros libres o quién tira más tiros libres. Esto es en lo que no creo y no creeré nunca que sea así ni deba ser así», insistió el técnico, señalando los diez tiros libres de Ante Tomic como decisivos.

"Creo que el partido ha tenido alternancias, dominios del ritmo de partido tanto por parte de Badalona como nuestra pero esta alternancia no ha sido solo ofensiva hasta la parte final en donde el poder que ha tenido Tomic sobre todo en la línea de tiros libres es lo que ha marcado la diferencia. No puedo decir que la ha marcado el ritmo de partido ni los rebotes, que los hemos ganado, ni la línea de tres, puedo decir lo que yo creo. Con todo el respeto", dijo Fisac una vez más ante las preguntas de la rueda de prensa.