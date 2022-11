Fisac: «Falta muchísimo, muchísimo por mejorar»

Sin alterarse en el tono ni en el discurso, Porfirio Fisac rebajó la euforia nada más terminar el partido ante el Real Madrid. «No podemos confundirnos por haber ganado al Real Madrid. Seguimos siendo el último y hay que seguir trabajando como tal, más que el anterior. Falta muchísimo, muchísimo, muchísimo por mejorar y crecer», señaló el segoviano en varias de sus respuestas. Y lamentó que en el periodo que se abre ahora no va a poder entrenar con todo su equipo porque pierde a cinco jugadores diez días.

Para Fisac hubo dos claves en la victoria del Casademont, el rebote y la defensa. «La verdad es que creo que el partido ha sido interesante. Ha habido dos puntos claves, por un lado hemos igualado su tema de rebote y eso era fundamental para poder competir, esa ha sido una de las claves que nos ha hecho estar siempre en partido, y luego, que nuestra defensa ha provocado 18 perdidas y esto nos ha permitido tener alguna canasta más fácil de lo que hasta ahora habíamos logrado. Evidentemente es un primer partido, es un paso que hay que disfrutar, pero llevamos solo una victoria y hay que seguir con los pies en el suelo trabajando para que intentemos que el futuro sea lo más positivo posible», resumió Fisac.

En defensa el equipo aragonés volvió a dar un paso al frente para poner en aprietos al rival. «Hemos intentado hacer diferentes acciones defensivas para intentar hacerles pensar un poco más de lo normal, para que no se sintieran cómodos. Además sabemos que cuando vienes de Europa hay distintas acciones, como el saque rápido, que cuestan porque allí no lo hay de ahí hemos sacado alguna ventaja que habíamos visto. Luego para mí lo más importante es que el jugador que falla un tiro, como Jessup que luego ha sido el que nos ha empujado para ir hacia arriba, lo que quiero es que tengan confianza en ellos mismos», explicó el técnico.

El preparador del Casademont valoró también el partido de Javi García, que parece haber recuperado la confianza perdida. «A Javi lo conozco de la etapa anterior y es un valiente, le da igual jugar un minuto que treinta, es valiente, descarado. Es un jugador que me gusta mucho desde siempre y sabía que tenía que tener paciencia porque llegará su momento si no se equivoca en una cosa: no será nadie hasta que lo demuestre varias veces y eso todavía no lo ha hecho, le faltan algunas veces», indicó. También valoró positivamente el trabajo de los interiores. «Dino ha estado brillante trabajando la zona y los tres cincos deben saber que esto va a ser así. Los tres son titulares para mí, son suplentes y son reservas». También reconoció que es «una gozada» jugar con el ambiente de ayer. «Cuando el equipo llama, la gente responde».