El entrenador del Casademont Zaragoza, Porfirio Fisac, ha señalado que no se considera el responsable de la mejoría que ha experimentado el equipo desde su llegada sino que son los jugadores. "Los protagonistas son los que meten las canastas. En lo que sí puedo incidir es en decirles las verdades en las que pienso. Al jugador se lo transmito igual y no le miento. Ellos son los que han cambiado la mentalidad y los que han provocado que el equipo pueda ganar. No es una cuestión del entrenador, lo tengo claro", ha destacado en rueda de prensa.

A este respecto Fisac ha añadido que siempre ha pensado que con la verdad se va a todos los sitios aunque a veces esa verdad duela o pueda hacer daño a nivel personal, algo que dice haberle ocurrido en algunas ocasiones. El técnico del conjunto 'rojillo' opina que el equipo tiene que seguir con el grado de humildad que está mostrando porque aunque pelea bien sigue estando "lejos" de ser un equipo como le gusta, "sólido y estable". "Creo que todavía nos quedan muchas cosas por alcanzar y hay demasiados atisbos de ciertos egoísmos dentro del grupo, algo que por otra parte es normal por la juventud y ambición del equipo y lo que tenemos que conseguir es llegar a ser todavía mucho más competitivos", ha apuntado. La confianza Sobre este aspecto ha aclarado que ese grado de egoísmo no es negativo sino positivo en el sentido de que los jugadores quieren sumar para el grupo y de que están cambiando un poco la mentalidad que tenían. "Cuando estás más ahogado hay jugadores que quieren salir y tirar del carro y sumar pero lo hacían de una manera equivocada", ha analizado. El técnico de Fuenterrebollo opina que las dos victorias conseguidas de manera consecutiva tras el mal inicio de competición suponen que los jugadores crean "un poco más en sí mismos" y que eso es bueno siempre que no se convierta en exceso de confianza. "No podemos olvidar dónde estamos, en la parte baja de la tabla, que nos queda mucho camino que recorrer y que aquí solo hay una forma de ganar, con el máximo esfuerzo y sacrificio, y si alguno se cree más de lo que es para eso estoy yo, para decírselo", ha avisado. Chris Wright y más fichajes A este respecto ha apostillado que espera que sus jugadores no se confundan porque el Surne Bilbao es mejor equipo que el Casademont en estos momentos. "Tiene más victorias, está jugando mejor y lleva más partidos siendo sólido. Ellos están demostrando en la pista que son superiores. Tenemos un reto importante de ver si podemos acercarnos a ellos", ha asegurado. El técnico ya podrá contar con su último fichaje, Chris Wright, una vez recibida toda la documentación. "Ya tenemos la documentación, que tardó un poco. No está en sus mejores condiciones físicas y estamos intentando apretarle para que cada día llegue en mejor. Es un chaval con muy buena actitud y su juego se basa en el pase y la defensa, con lo que necesitamos que físicamente esté bien". El segoviano espera más refuerzos y ha explicado su versión de por qué se marcharon Lomazs y Ferrari. "Creo que el equipo necesita ayuda, necesita reforzarse. Hay que saber cuándo, cómo y con qué. Intentamos muchas opciones en el puesto de base y al final tomamos una decisión que nos dejaba abierto el mercado. El equipo también necesita seguir dando pasos hacia adelante. Son ellos los que van a marcar quién es el que puede tener acceso. Hay jugadores que a lo mejor no han querido continuar aquí. A los que se han marchado yo no les he dicho "no os queremos". Simplemente querían jugar más minutos. Nosotros vamos a seguir buscando la estabilidad y en ello seguimos trabajando". Elogios a Ponsarnau Fisac considera que el partido frente al conjunto vizcaíno será complicado porque es un rival que juega bien y que en las dos competiciones en las que está tomando parte está haciendo "muy buen trabajo" con jugadores que están rindiendo "a muy buen nivel". Uno de los aspectos que considera clave para la suerte del partido es el ritmo de juego que en Bilbao lo marcan sus dos bases, Hakanson y Radicevic, y que consiguen que sea "muy estable". "Ellos juegan a dos ritmos muy importantes. Creo que va a ser muy importante el control del ritmo porque ellos tienen una capacidad de jugar tanto a un ritmo de transición ofensiva como a otro estático con ideas muy claras y con capacidad para anotar fácil. Tienen un poder anotador muy alto y ahora mismo están en grandes porcentajes. Sabemos que hay que trabajar muy bien defensivamente para reducir eso y que no tiren tan cómodo", ha analizado. El preparador del equipo maño ha elogiado la figura del técnico del conjunto bilbaíno, Jaume Ponsarnau, del que ha resaltado que es "uno de los mejores entrenadores españoles del momento y de los últimos años". "Es una persona con un concepto del trabajo al cual me gusta a veces imitar y copiar ciertas cosas porque tiene mucho sentido de la realidad, de hacer las cosas con criterio y creo que es un persona, no solo a nivel deportivo sino humano, entrañable", ha subrayado. Porfirio Fisac ha valorado que los equipos de Ponsarnau se caracterizan "por la confianza que tienen los jugadores con él" y ha apuntado que el técnico catalán es "uno de esos entrenadores ejemplares a la hora de hacer baloncesto", algo que está demostrando con Bilbao y con muchos equipos.