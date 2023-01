El nuevo hito de Aday Mara

A Aday Mara hay que disfrutarle tan cerca mientras se pueda porque cada paso que da, cada cosa que hace es el inicio de una historia tan grande como él quiera que sea. El jugador de cantera más diferente que ha tenido nunca el Casademont Zaragoza en sus 20 años de historia crece a pasos agigantados. Y no solo porque antes de cumplir los 18 años (el próximo 7 de abril) mida ya 2,18, sino porque casi cada vez que pisa la pista hace algo nuevo, distinto, único. En Manresa fueron dos novedades, establecer sus nuevas marcas personales en la ACB y contribuir a la victoria del equipo aragonés.

Encajar a un jugador así no es fácil en una dinámica tan negativa como la que vive el Casademont Zaragoza esta temporada. El peso del equipo no puede recaer en los hombros de Aday Mara, por mucha calidad, descaro y virtudes que atesore. Con Martin Schiller no era ni una opción. Porfirio Fisac sí ha apostado por él, aunque casi siempre en las primeras partes, nunca en los momentos decisivos de partido.

En Manresa sí actuó en la segunda mitad aunque lo mejor lo hizo en el peor momento del equipo. En total anotó diez puntos, su mejor marca de la temporada. Capturó ocho rebotes, tres de ellos ofensivos, su tope en la ACB. Y sumó 18 créditos de valoración, su cifra más alta en la élite. Y todo eso, en 15 minutos. «Solo Ricky Rubio, Doncic, Garuba, Alocén y Nnaji habían hecho 18 de valoración o más con menos de 18 años desde 1992 en la Liga Endesa», señaló la propia competición. Nombres que permiten poner los registros en un contexto muy concreto, el inicio de una nueva era con Aday Mara.

✨ ADAY MARA y una actuación al alcance de elegidos:



1⃣0⃣ puntos

8⃣ rebotes

2⃣ tapones

1⃣8⃣ valoración



Solo Ricky Rubio, Doncic, Garuba, Alocén y Nnaji habían hecho 18 de valoración o más con menos de 18 años desde 1992 en la #LigaEndesa.#PartidosSolidariosMovistar pic.twitter.com/u3tgC1EJ3K — Liga Endesa (@ACBCOM) 8 de enero de 2023

Aunque aún le queda un largo camino, muchas cosas que aprender y por adaptarse a las competiciones de más alto nivel, Aday Mara deslumbra casi cada vez que sale a la pista. Ya no es que llame la atención por su tamaño, por lo coordinado de sus movimientos para su volumen, por su visión de juego. Es que cada día hace algo nuevo. Sus acciones ofensivas son carne de highlights de manera inmediata. En Manresa solo falló una acción ofensiva, anotando las otras cinco de que dispuso y en la que sus defensores no pudieron hacer nada. Es imposible pararlo cuando se cuelga del aro con tal determinación. Hizo tres mates y puso dos tapones.

El futuro

La progresión del pívot zaragozano es imparable. A sus 17 años ya ha brillado con la selección española en el mundial de su categoría, colgándose la medalla de plata, y está haciéndose un hueco en la ACB sin prisa pero sin pausa. El futuro no lo sabe nadie pero está todo en sus manos. Las webs especializadas cuentan con él entre los diez primeros del Draft de la NBA de 2024, el primero en el que será elegible (hay que tener los 19 en el año natural del draft).

Las franquicias estadounidenses hace días que no le quitan ojo. Los mejores clubs europeos lo tienen en su agenda. Él, mientras tanto, trabaja a diario para seguir creciendo en el Casademont Zaragoza, donde lleva haciéndolo desde hace casi diez años, jugando, disfrutando del baloncesto. Hay que disfrutarle de cerca mientras se pueda.