Un choque a todo o nada

El momento clave ha llegado para el Casademont Zaragoza de Porfirio Fisac. Este domingo se miden a las 20.00 horas en el Príncipe Felipe a un rival directo por la salvación como lo es el Betis. El conjunto zaragozano sigue sin recuperarse de la crisis vivida está temporada en la que registra un 15º puesto con 4 victorias y 13 derrotas. Enfrente, el equipo sevillano, que tampoco está cuajando una mejor temporada y se encuentra 17º con 3 victorias y 14 derrotas. Por lo que el conjunto rojillo debe aprovechar la fuerza de la Marea Roja para vencer un partido capital para sus intereses, aunque con las ya sabidas bajas de Radoncic y Mekowulu, y con Howard Sant-Roos, que será duda hasta el último momento tras lesionarse el codo en la jornada pasada ante el Valencia.

Y es que este encuentro es el primero de la segunda vuelta. Puede ser un buen escenario para mejorar una temporada en la que no se han cumplido los objetivos marcados y no se ha mejorado lo suficiente para alcanzar una mejor posición. Las excusas ya no sirven y este partido es uno de esos choques marcados en rojo. La victoria del Casademont dejaría al equipo maño dos triunfos por encima de su rival, con el averaje favorable, pues en la ida los rojillos vencieron 67-83.

El rival

De todas formas, el Betis, ha allanado, y mucho, el camino de los de Porfirio Fisac, que dada la mala temporada de sus rivales de la zona baja, no se encuentra en puestos de descenso. Los de Luis Casimiro llegan a este choque tras perder tres partidos seguidos, ante Barça (104-70), Monbus Obra (71-73) y Tenerife (88-64), y con cambios en la plantilla, sin su jugador franquicia, Shannon Evans, que ha firmado con el Valencia. No obstante, el conjunto andaluz se ha repuesto de esta baja fichando al base Josh Gray, procedente del Lomotiv Kuban, con el alero Zsombor Maronka, cedido del Joventut de Badalona y con el escolta navarro Txemi Urtasun, que firmó por un mes con el club verdiblanco y ya debutó la jornada pasada. Asimismo, jugadores como el pívot ucraniano Gerun y el escolta estadounidense Jhonson, con 11 puntos y un 73,5% en tiros libres por encuentro, son dos de los jugadores que más destacan en el conjunto visitante. Junto a ellos, Tyson Pérez, que también debutó la pasada jornada ante Tenerife, dejó muy buenas sensaciones realizando un encuentro en el que pese a perder, anotó 18 puntos logrando un 16 de valoración.

Por otro lado, el conjunto de Porfirio Fisac no llega en mucha mejor forma que los de Luis Casimiro. Las dos derrotas consecutivas ante Tenerife (83-87) y Valencia (88-76) no parecen un escenario muy reconfortante. En su ultimo partido contra el club valenciano, el Casademont volvió a su versión más errática, sin lograr anotar, sobre todo desde el exterior, y con una defensa muy blanda que se fue deshaciendo con el pasar de los minutos. El conjunto aragonés solo anotó 7 triples por 17 de su rival y acumuló hasta 22 pérdidas. Hlinason y Simanic fueron los mejores del encuentro, con 13 puntos.

Mucho más tendrá que hacer el Casademont Zaragoza si quiere vencer un partido en el que se la juega todo o nada ante un rival directo, pues un triunfo del Casademont ampliaría su ventaja a dos victorias respecto al conjunto bético. Asimismo, este choque puede ser vital a la hora de recuperar las sensaciones para una dura segunda vuelta en la que el equipo de Fisac tiene que mostrar su mejor versión si quiere continuar otra temporada más en la máxima categoría del baloncesto español.