Tras un partido de ida en el que Casademont Zaragoza cayó derrotado en el Palacium por 16 puntos (84-68), el equipo aragonés buscará una gesta en el Príncipe Felipe para seguir vivo en la Eurocup Women.

El partido de ida dejó una desventaja considerable para Casademont Zaragoza, que tendrá que ganar por 17 puntos o más si quiere estar en las semifinales de la competición europea. Una mala primera parte y una segunda en la que no puedo resistir el poderío francés asestaron un duro golpe a la ilusión maña.

Pese a la dificultad del reto que se le plantea esta noche a las de Carlos Cantero, la ilusión y la confianza siguen intactas. “Vamos a ir a por el partido y a por esa ventaja de 16 puntos. Paso a paso. Cuarto a cuarto. Si no lo conseguimos no será porque no lo hayamos intentado”, ha declarado el entrenador rojillo en la previa.

El Príncipe Felipe volverá a ser un apoyo vital para un Casademont Zaragoza que espera contar con el apoyo incondicional de su afición. “Son uno más del equipo y cuanta más gente venga, mejor”, ha expresado el técnico.

Las de Cantero no atraviesan su mejor momento de forma con dos derrotas consecutivas, mientras que el conjunto francés llega al choque con cuatro victorias seguidas y con un aplastante dominio en su último encuentro liguero del pasado fin de semana, en el que vencieron por 40 puntos.

Horario y dónde ver el Casademont Zaragoza - Villeneuve

El partido entre Casademont Zaragoza y el Villeneuve se disputará a partir de las 20.00 horas en el pabellón Príncipe Felipe. Podrá seguirse a través de Aragón TV y desde la web de Aragón Deporte, a la que puedes acceder a través de este enlace.