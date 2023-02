Europa, muy cuesta arriba

Europa se ha puesto muy cuesta arriba para el Casademont Zaragoza. Una mala primera parte en Francia y una segunda en la que su capacidad de resistencia no fue suficiente ante un gran rival dio como resultado una desventaja de 16 puntos (84-68) frente al Villeneuve d’Ascq. Es decir, que el equipo aragonés tendrá que ganar por 17 o más dentro de una semana para llegar a las semifinales. El Casademont no pudo lograr su objetivo de un marcador bajo y tuvo demasiados problemas para anotar en muchas fases del partido pese a los 18 puntos de Vega Gimeno, sostén del equipo toda la noche. El equipo llegó a tener una desventaja de 25 puntos y tuvo oportunidades para dejarla más cerca de los diez, pero no pudo frenar al Villeneuve.

El partido se empezó a torcer pronto para el Casademont Zaragoza. Pese al triple inaugural de Fiebich y a unas defensas intensas que se impusieron en los primeros compases, el conjunto aragonés volvió a sufrir una barbaridad para conseguir cada punto que subía al marcador. Mientras, el Villeneuve d’Ascq encontró pronto la manera de superar a la defensa aragonesa. Lo hizo además con una variedad de armas que dificultaron aún más las tareas de contención del conjunto zaragozano. Las galas anotaban fácil de tres pero también por dentro, con sus enormes y poderosas interiores ante las que no podían hacer nada ni Geldof ni Gatling. Así las cosas, la diferencia en el marcador fue creciendo desde bien pronto. El Casademont no se encontraba en ninguna de las dos zonas, su defensa no alcanzaba a tapar todas las opciones locales y su ataque era cada vez más impreciso. Carlos Cantero tuvo que pararlo a los tres minutos y medio con 11-3 y a los siete minutos con 19-5 en el marcador, pero nada espoleó a un Casademont que siguió acumulando errores en los pases y en acciones bajo el aro. El segundo cuarto fue aún peor, porque a los problemas en anotación se sumaron las personales que acumuló Gatling, tres. Tan solo Vega Gimeno veía el aro rival. 11 puntos de la valenciana sostenían el hilo de vida que le quedaba al Casademont, que necesitaba urgentemente la aparición de más anotadoras. Con una sensación entre la desesperación y la impotencia el equipo aragonés llegó al descanso con 19 puntos de desventaja (45-26) y la necesidad de encontrar respuestas para no dejarse la eliminatoria en Francia. El paso por los vestuarios no cambió mucho la película. El Casademont Zaragoza llegó a una situación límite viéndose a 25 puntos de distancia de su rival (53-28), con los mismos problemas de la primera parte en ambos lados de la pista. Pese a todo, el equipo aragonés mostró pundonor , cambió su defensa a una zona y recortó poco a poco diferencias. Fue capaz de bajar de -25 a -16 (59-43) provocando el primer tiempo muerto local, pero siguió sufriendo en defensa y llegó a los últimos diez minutos con el único objetivo de salir vivo (66-47). El equipo aragonés quiso resistir hasta el final y volvió a reducir la diferencia a los quince puntos (77-62) obligando a un nuevo tiempo muerto local. Y a otro más cuando se puso a catorce (82-68) y solo quedaban 20 segundos. No pudo llegar a más el Casademont. La calidad del Villeneuve impidió al conjunto zaragozano enmendar en la segunda parte todos los errores de la primera. Aunque apareció al final Fiebich, pese a que el equipo lo intentó con una mayor intensidad defensiva, el Villeneuve demostró todo su potencial y Europa se ha puesto muy cuesta arriba para el Casademont. FICHA TÉCNICA Villeneuve d’Ascq: Smalls (21), Heriaud (8), Diaby (10), Burke (12), Salaun (6) -equipo inicial-, Djekoundade (3), Hirsch, Ben Abdelkader (14), Diallo (10), Abraham, Pavrette y Cisse. Casademont Zaragoza: Mariona Ortiz (3), Helena Oma (6), Leonie Fiebich (14), Vega Gimeno (18), Serena-Lynn Geldof (2) -equipo inicial-, Sutherland, Tate (3), Grande (4), González (6), Alonso y Gatling (12). Parciales: 24-13, 21-13, 21-21, 18-21. Árbitros: Sakaci (Tur), Kapitany (Hun) y Vujicic (Mon). Eliminadas: No hubo. Incidencias: Partido disputado en el Palacium con 80 seguidores del Casademont.