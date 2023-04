El Casademont Zaragoza por fin está más tranquilo en la clasificación.

Sí, por una parte sí, pero al mismo tiempo hay diferentes retos todavía. Ahora mismo creo que el equipo va a mirar hacia arriba y pensar en competiciones europeas para la próxima temporada.

¿Se consideran salvados?

Matemáticamente no, pero estamos en un lugar bastante cómodo. Si ganamos un par de partidos más ya estaremos bien, espero que pasándolo mejor que en los últimos. Pero sí, estamos en un lugar en el que podemos dejar de pensar en los de abajo y pensar en los de arriba.

¿El objetivo es Europa?

Sí, al menos yo tengo muchas ganas de volver a jugar en Europa. Y pienso que este club es uno de los que faltan por tener doble competición, algo que es bueno para todos. En los dos años que estuvimos en la Champions demostramos que podemos competir, que somos buenos, y sería muy chulo volver a ese lugar.

El partido de este domingo en Murcia es clave para eso.

Sí, están en el mismo lugar que nosotros y ellos también quieren seguir en Europa. Es un partido clave para ponernos por encima de ellos y ganarles el averaje. Eso puede ser importante para el final, así que el partido también lo es.

Es una situación parecida a la que vivieron hace poco en Bilbao.

Sí, era casi igual pero al final perdimos, así que ahora ellos están dos partidos por encima de nosotros. Estos partidos contra rivales directos son muy importantes, valen doble.

El equipo ha cambiado en la segunda vuelta.

Sí, totalmente. Hemos mejorado mucho. Al principio estuvimos bastante mal, hubo cambios y hacía falta tiempo para juntarnos como estamos ahora. Creo que nuestro rango de juego puede ser increíble. Somos un poco irregulares ahora mismo, que también creo que es normal, pero estamos más cerca de jugar como queremos jugar. Por eso creo que somos bastante mejores de lo que éramos antes.

¿Tienen más claro el estilo, cómo jugar?

Sí, y también mandamos un poco mejor con Stefan como nuestro líder en este aspecto. Todos los jugadores saben lo que tienen que hacer para mejorar y ahora tenemos bastantes partidos en los que todos estamos jugando bien. O que no estamos jugando todos mal, que antes nos pasaba. Es normal tener malos partidos pero si todo el equipo juega mal es más difícil ganar. Ahora estamos buscando más el equilibrio y siempre hay jugadores bien en varios momentos del partido.

¿Eso les permite sacar partidos difíciles como el del otro día ante el Gran Canaria?

Era bastante difícil, estábamos cinco abajo a pocos segundos del final y conseguimos ganar al final. Durante el año hemos tenido bastante mala suerte en eso porque hemos estado cerca en varios partidos y perdimos al final. Ahora por fin está llegando el momento de que estamos ganando más partidos que perdiendo cuando llegamos al momento clave. Creo que estamos más sólidos en los momentos importantes.

Hablaba de la importancia de Jovic. ¿Cuánta tiene para un pívot como usted?

Un base para los pívots es fundamental. Sobre todo para un jugador como yo, que normalmente no creo mucho juego por mí mismo, entonces tengo que aprovechar el que crean los demás para meter puntos. También estamos más sólidos en defensa. Pero claro, con jugadores como Stefan, Howard, Chris, que leen el juego y dejan al resto de los jugadores usar su fuerza para jugar bien, te lo pasas muy bien.

¿Y qué importancia tiene usted para el equipo? Es el mejor jugador de la Liga en tiros de dos con un 77,7% de acierto.

Siempre quiero ser un jugador eficiente. Ahora estoy muy alto, pero siempre pienso que cuando tiro quiero hacer buenos tiros. Quiero tener la confianza en mí mismo y la de los jugadores que me pasan el balón, la de saber que cuando lo cojo va a ser un mate o un tiro de calidad. Ahora estoy muy feliz porque los jugadores y el entrenador me buscan mucho y estoy contento por eso.

¿Nota la confianza del entrenador y de los compañeros?

Sí, hay algunos que me dicen, si coges el balón cerca del aro no te lo pienses, no pases, tira. Pero también veo que en ACB hay mucho scouting y ahora mismo me respetan mucho y los rivales están cerrando mucho la pintura y se abren más por fuera. Soy igual de feliz siendo el que crea el espacio. Quiero que el equipo juegue bien y si puedo ser útil al quipo de cualquier manera, soy feliz. Si alguien viene en ayuda hacia mí y hay un pase para un tirador, perfecto.

¿Se siente más titular que nunca en sus cuatro años en Zaragoza?

Somos tres cincos, en teoría, porque Maodo nos ayuda en algunos aspectos pero somos Aday y yo los que vamos a ser los cincos y Mek que puede hacer el cuatro o el cinco. Ahora mismo creo que tenemos un buen equilibrio en los partidos y si yo intento frenar con las faltas vamos a compartir los minutos bien. Hay partidos que juegas más o menos depende de cómo va el juego, del rival.

¿Está controlando mejor las faltas?

Sí, es bastante importante poder estar en la cancha y poder jugar un poco más duro, al límite de la falta. Si tengo cuatro tengo que bajar un poco y eso no es bueno. Tengo que intentar llegar al final con tres como máximo.

¿Está jugando con más mala leche como le pide Fisac?

En algunos aspectos, intento ser más gilipollas a veces. Pero soy una persona bastante buena, aunque está mal que lo diga yo, flojo en algunos aspectos, y tengo que intentar ser más gilipollas a veces. Intento gritar o luchar un poco por mí mismo.

¿Con su altura no intimida bastante?

Quiero que cuando el jugador me vea en la pintura su reacción sea pasar el balón o hacer un mal tiro. A veces no me atacan. Estoy bastante feliz por mi altura en defensa en ese aspecto de intimidación.

Es el segundo mejor taponador de la Liga Endesa.

Sí, es algo para estar orgulloso. El profesional en esto es Tavares, al que todos los equipos tienen miedo de atacarle. Es muy bueno en ese aspecto porque crea dudas en el equipo rival y cambia el juego. Es uno de mis objetivos. Que el jugador rival me vea en la zona e intente algo diferente.

¿Cómo ve la pareja que forma con Aday en el cinco?

En algunos aspectos somos parecidos pero muy diferentes en cosas individuales. Aday es un jugador de futuro, es joven y tiene mucho que mejorar, pero la diferencia con respecto al principio de la temporada o a cuando venía la pasada es muchísima. Está mucho más fuerte por el trabajo con Isaac. Tengo mucha confianza en él y muchas ganas de ver cómo sigue creciendo.

¿Con la recuperación de Mekowulu y la llegada de Cruz han encontrado el equilibrio interior?

Estamos bastante bien en este aspecto. Ahora tenemos un poco de overbooking, pero todo el mundo sabe que la prioridad es jugar bien. Tengo bastante confianza en los grandes.

¿Qué trabaja para mejorar?

En todos los aspectos. Pero ahora mismo quiero ser más egoísta, aunque suene mal. Egoísta en el buen sentido. A veces busco demasiado sacar el balón fuera o a los demás. Pero intento mejorar poco a poco cualquier aspecto del baloncesto. Intento mejorar mi IQ de baloncesto que es algo muy importante en la ACB donde hay muchos veteranos. Yo soy ya un veterano, aunque soy joven, llevo seis años, pero hay jugadores con más tiempo y siempre quiero mejorar y ser más listo en ese aspecto.

¿Siente que se le exige mucho?

Siempre hay presión. Puede ser buena o mala. Creo que si sigo igual voy a llegar a ser el jugador que quiero llegar a ser. Poco a poco, paso a paso. Falta un mes y medio para el verano y aprovechar para trabajar aspectos que mejorar, porque luego la temporada es más difícil. Entonces tienes más tiempo para mejorar el tiro, movimientos, dribiling, es tiempo de trabajo diferente.