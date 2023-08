La Universidad de California Los Angeles (UCLA) cree que la participación de Aday Mara con el equipo puede retrasarse debido a un problema con la elegibilidad del pívot en la NCAA por el contencioso que mantiene con el Casademont Zaragoza debido a la finalización de su contrato. Así lo explica el portal estadounidense 247sports.com, especialista en el reclutamiento de jugadores universitarios.

Aday Mara está admitido académicamente en UCLA, pero todavía no está inscrito con el equipo y se espera que pueda estarlo cuando empiece el trimestre de otoño el próximo 25 de septiembre. De momento, los que van a ser sus nuevos compañeros han aterrizado este lunes en España para protagonizar una gira de diez días que les llevará a Gerona, Valencia y Madrid. Está previsto que Mara haga una visita a su nuevo equipo aprovechando su presencia en suelo español.

Su salida del Casademont Zaragoza todavía no está resuelta. El jugador solicitó la resolución de su contrato con el club en una carta fechada el pasado 11 de abril y en la que argumenta que, una vez alcanzada la mayoría de edad, entiende que el acuerdo firmado en 2020 con la asistencia de sus padres compromete su futuro de una manera inaceptable. La entidad le reclama 560.000 euros de compensación, lo que estipula la cláusula de corte del contrato.

La cantidad total es de 700.000 euros, pero el 20% de la misma es para el propio jugador. Hasta la mayoría de edad de Mara la cantidad total era de 500.000 euros. Aday Mara, con sus padres como tutores legales y el asesoramiento de su agencia de representación, firmó el 1 de septiembre de 2020 un contrato con Basket Zaragoza 2002 SAD hasta el 30 de junio de 2027. Al cabo de este tiempo, de no haberse producido otro acuerdo de mejora mientras tanto, Mara hubiera recibido un total de 600.000 euros.

Hasta el momento, el jugador ha solicitado la resolución de ese contrato pero no se ha producido ningún pago al Casademont ni las partes han alcanzado un acuerdo. De hecho, el caso se encamina hacia los tribunales. El club aragonés, defendiendo que el contrato continúa en vigor puesto que no se ha cumplido con las cláusulas pactadas, solicitó vía burofax la presencia de Aday Mara en los reconocimientos médicos del equipo, cosa que no se produjo y puede propiciar la denuncia al jugador por incumplimiento de contrato.