«Definitivamente, es especial para mí volver a un sitio donde me sentí como en casa y que me dio una gran oportunidad. Si no fuese por ellos, no estaría en Zaragoza», ha indicado Petra Holesinska acerca del Gran Canaria, su primer equipo en España al que la exterior checa del Casademont Zaragoza se medirá este viernes a las 20.00 junto a las suyas. «Va a ser muy especial, pero vamos a ganar y eso es lo más importante para el equipo y para mí», ha explicado.

Sobre el que fuese su equipo y ahora será su rival, Holesinska ha comentado que «todos los años cambian mucho su plantilla, pero el sistema de juego se mantiene». «Tienen muchas jugadoras atléticas y les gusta correr y buscar huecos en ataque sin jugar demasiado complicado», ha expresado. «Definitivamente, sabemos que tenemos que tener cuidado con Iris Mbulito y Jade Loville», ha agregado.

La checa se encuentra prácticamente recuperada de la lesión en su pie izquierdo que le tuvo apartada del equipo en sus primeras semanas en Zaragoza. «Me siento bien. Todavía siento a veces un poco el pie, pero no llamaría "dolor" a eso. Diría que voy bien de la lesión. No he jugado durante casi siete semanas, así que estoy intentando recuperar mi baloncesto», ha asegurado Holesinska. «Estoy mejorando y me siento más cómoda, pero no estoy al 100% en términos de baloncesto», ha añadido.

«Mi rol es diferente al del año pasado, pero me siento más cómoda cada día con el sistema y jugando en las posiciones de uno y de dos», ha explicado la exterior sobre su adaptación al Casademont. «Puede ser difícil al no haber jugado en la pretemporada, pero diría que la trayectoria es ascendente. No estoy al 100% ahora mismo, pero ojalá pueda estarlo pronto. Necesito un poco más de confianza y comodidad», ha aseverado.

La buena dinámica del Casademont

Respecto a los últimos partidos de las suyas en la Liga Femenina Endesa y la Euroliga, la exjugadora del Gran Canaria ve en gran estado de forma al cuadro de Carlos Cantero. «Lo estamos haciendo muy bien hasta ahora en la Liga. Nos dolió la derrota en La Seu, pero estas cosas pasan y nos sirvió como aprendizaje. Hablamos de ello después del partido, de que todo el mundo va a ir a por nosotras», ha argumentado. «La presión está ahí. Quitando al Valencia y el Avenida, todo el mundo sale a ganarnos y tenemos que estar preparadas para ello», ha agregado.

«En la Euroliga, estamos jugando genial. Perdimos contra el Fenerbahçe por tres puntos en casa y contra el DVTK por otros tres como visitante, así que podríamos llevar ya cinco victorias. Creo que estamos muy bien y la forma en la que el equipo compite es lo más importante. Sé que mucha gente dudaba de nosotras, pero hemos demostrado poder jugar contra las mejores», ha explicado respecto a la competición continental.

Al ser cuestionada acerca del estado de gracia de su compañera Leo Fiebich, recientemente seleccionada en el quinteto ideal del mes de octubre en la Euroliga, Holesinska ha afirmado que «Leo es la definición de clase por cómo se comporta dentro y fuera de la pista». «Es una de las mejores jugadoras europeas ahora mismo», ha manifestado. «Es una especie de exterior en un cuerpo de jugadora interior. Su habilidad para tirar y para jugar al poste la hacen una de las mejores jugadoras de la Euroliga. Estoy muy feliz de tenerla con nosotras», ha indicado la checa.