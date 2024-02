Desde hace semanas parece que hay una calma tensa entorno a la situación del Casademont Zaragoza en Liga. Un equipo que consiguió clasificarse para cuartos de final de la FIBA Europe Cup el pasado miércoles, pero que no termina de encontrar la tranquilidad en la competición regular. Los zaragozanos enlazan ya tres derrotas seguidas y no pueden permitirse otro paso en falso más, en un partido ante el Río Breogán que su técnico Porfirio Fisac calificó de "absolutamente decisivo". Además, este será el primer choque sin la presencia de Thomasz Gielo, después de no alargar el contrato del ala-pívot y que deja el puesto de cuatro en manos de Sulejmanovic y Mencía.

El Casademont lleva toda la temporada sintiéndose incómodo en Liga. Los rojillos están siendo muy irregulares y han encadenado en varias ocasiones más de una derrota seguida, como ahora que ya llevan tres en lo que llevamos de año. Es por ello que en este momento han sumando tan sólo ocho victorias, situándoles undécimos pero a tan sólo dos tropiezos más de su próximo rival, penúltimo clasificado. El tiempo apremia y la clasificación del equipo para cuartos de la Europe Cup les obliga a seguir arrastrando el hándicap de la doble competición en un punto clave de la temporada: "Para nosotros es un partido decisivo y hay que mentalizarse de que tenemos la misma necesidad o más que ellos de ganarlo para marcar territorio y diferencia. Me da igual si se gana de 1 o en la prórroga". Delante tendrán al Breogán de Lugo, penúltimo en la tabla y el equipo que menos puntos ha anotado a estas alturas de la temporada. A pesar de ello, los gallegos han sabido reforzarse en el mercado con jugadores como McLemore o Polite y han recuperado a piezas clave como el congoleño Jordan Shako en su segunda etapa en el equipo, tras desvincularse del UCAM Murcia: "Hay que ganarle cuatro veces porque es un rival que no se rinde. Ahora mismo están muy centrados en la Liga, por lo tanto es un rival que lo ha pasado mal por lesiones y por jugar la doble competición pero que ahora mismo reconozco que es un equipo que sabe como hacer las cosas y las hace con mucho criterio", avisó Fisac. De no lograr una victoria al conjunto zaragozano le esperan unos partidos complicados en Liga, recibiendo al Lenovo Tenerife en casa y visitando las pistas del Barça y Gran Canaria, en la que estará muy caro conseguir sumar puntos. Por lo que este encuentro también es vital de cara a llegar a estos choques con algo más de margen de error.