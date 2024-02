Este sábado el Casademont Zaragoza hace frente a un encuentro frente al Breogán que su técnico, Porfirio Fisac, ha calificado de "absolutamente decisivo". Los zaragozanos vienen de conseguir la clasificación ante el Gravelines para los cuartos de final de la FIBA Europe Cup, pero en Liga todavía tienen que dar un pasito para entrar en una zona más tranquila en tabla. Delante tendrán al Río Breogán, penúltimo clasificado de la ACB. Aunque la situación del equipo gallégo no debe servir para tomarse este partido con menos intensidad ya que el entrenador rojillo avisa que "hacen un gran baloncesto como para controlar y dominar los partidos".

Fisac comenzó hablando sobre la salida de Thomasz Gielo, que ya adelantó en la rueda de prensa post partido este martes. Además, ha dejado claro que su marcha conllevará una nueva incorporación al equipo: "Algo habrá, la idea era en estos momentos recuperar a Borisa, por eso hicimos esta cláusula, pero si no es él tendremos que buscar a alguien. Estamos metidos en el mercado y pretendemos movernos en este sentido”. También dejó claro que el resto de lesionados, Rati y Smith, seguirán su proceso de recuperación durante las próximas semanas: "Va a ser difícil que compitan estos tres partidos que nos quedan antes del parón".

La situación clasificatoria del Casademont Zaragoza es un tanto delicada ya que si consigue ganar los cuatro partidos que tiene ante los equipos de las parte baja podrá dar un salto en la tabla: "Nosotros hemos hecho un buen trabajo durante mucho tiempo y ahora lo que tenemos que hacer es reafirmarlo. Para nosotros es un partido decisivo porque tenemos que mentalizarnos que tenemos la misma necesidad o más que ellos de ganarlo para marcar territorio y diferencia", afirmó Porfirio. En este momento, Fisac solo pide a su equipo una cosa, ganar: "Me da igual si es de 1 o en la prórroga porque para nosotros es vital separarnos al máximo de la parte de abajo para poder vivir una parte final con la alegría que creo que nos merecemos todos".

Su rival, el Breogán Lugo, tan sólo tiene por detrás al Zunder Palencia y es el equipo que menos puntos ha anotado a estas alturas de la temporada: "Hay que ganarle cuatro veces porque es un rival que no se rinde. Ahora mismo están muy centrados en la Liga, por lo tanto es un rival que lo ha pasado mal por lesiones y por jugar la doble competición pero que ahora mismo reconozco que es un equipo que sabe como hacer las cosas y las hace con mucho criterio", avisó Fisac. Tras la recuperación de jugadores como McLemore o Polite y con incorporaciones como la de Shako, el conjunto gallégo es un equipo "con trece jugadores de máximo nivel" para el técnico rojillo.

Porfirio también se dirigió a la afición en la previa de un partido tan vital como este, después de que en el encuentro ante el Gravelines el Príncipe Felipe no terminase de vestirse de gala, al ser un partido que no entraba en el abono: "Los que vienen siempre están con nosotros, siempre se sienten satisfechos y creo que el grupo esta animando muchísimo para que la gente se lo pase bien cuando vienen a estos partidos. Mañana es un partido que tienen que saber que venimos a trabajar todos, no solo los de abajo si no también los de arriba. Tienen que a empujar y animar porque es vital para ellos, para nosotros y para el club”.