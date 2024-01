Porfirio Fisac, entrenador del Casademont Zaragoza, informó tras la rueda de prensa posterior al partido de ayer que el club ha decidido no prolongar el contrato de Tomasz Gielo, que expiraba ayer, por lo que el jugador polaco no continuará en el conjunto aragonés. Gielo estuvo ayer en el banquillo pero no jugó y su participación en el equipo estaba siendo muy escasa. Gielo llegó al Casademont Zaragoza el pasado verano tras la lesión de Borisa Simanic, pero su papel bajo las órdenes de Fisac siempre ha sido muy secundario. Firmó un contrato temporal hasta diciembre y, entonces, dado que Simanic no iba a volver entonces, la entidad decidió prolongarle el contrato.

En principio Fisac informó entonces de que se quedaría hasta final de temporada, pero finalmente su presencia en el equipo ha concluido con el mes de enero. Ahora en el puesto de cuatro se quedan Sulejmanovic y Mencía, pero el jugador cubano ocupa plaza de extracomunitario en la Liga Endesa, por lo que cuando regrese Mark Smith de su lesión (se le espera para después del parón), la plantilla contará con tres extranjeros cuando solo puede tener a dos por partido en la competición doméstica. El técnico quiso agradecer al jugador su paso por el equipo y su trabajo durante todos estos meses. Gielo ha promediado 3,7 puntos y 2,7 rebotes para 3,4 de valoración en 14 minutos de media . En Europa promedia 4 puntos.