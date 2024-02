Porfirio Fisac reconoce que es complicado afrontar un partido como el de este miércoles frente al Manisa en el que no hay nada en juego porque el Casademont Zaragoza ya está clasificado para cuartos de final de la FIBA Europe Cup y el conjunto turco, eliminado. Sin embargo, el técnico ha puesto un reto a sus jugadores, sobre todo a los más jóvenes. "Es complicado. Lo más importante es que todos entiendan que es un partido para seguir creciendo. Otra cosa es que el entrenador pueda repartir minutos, pero jugamos delante de nuestra afición y hay gente que tiene que seguir diciéndome que quiere más minutos. Necesito que haya gente joven que compita con los que aparentemente son titulares. Lo más importante es que hagamos un buen partido", ha señalado en la previa.

El resultado puede valer para el futuro porque el factor cancha en los cruces de cuartos de final están definidos pero el de las semifinales y la final dependen de los números en esta segunda fase. Pero Fisac ha asegurado que en una eliminatoria a ida y vuelta le da exactamente igual jugar el segundo partido fuera de casa.

El técnico ha indicado que contará con los doce jugadores disponibles, aunque también ha asegurado que con alguno "no va a arriesgar", teniendo en cuenta además que el sábado visita la capital aragonesa el Lenovo Tenerife en otro encuentro que el Casademont ha marcado en rojo para intentar alejarse cuanto antes de la zona baja de la tabla.

Porfirio Fisac también ha explicado cómo está el mercado de fichajes, en el que el Casademont busca un cuatro. "Lo peor es que no hay novedades. Hemos intentado traer a un jugador que era una muy buena opción, que estaba en Australia jugando y al final no hemos conseguido sacarlo. El club sigue trabajando en otras vías, porque ahora mismo en el mercado de jugadores sin contrato ahora mismo son americanos y los dos que están sin contrato no creo que nos hagan mejor de lo que ya tenemos. La única idea es alguien que está jugando y tenga opción de salir o que los clubs quieran llegar a un acuerdo", ha explicado.

Sobre la pieza que buscan, Fisac no tiene dudas. "Ahora mismo es claramente un cuatro porque si no tendríamos no problemas para Europa, porque podrían jugar los tres, pero en la ACB nos generaría un conflicto porque cuando se recupere Mark solo pueden jugar dos y dejaríamos muy vacío ese puesto si decido que se quedara fuera Mencía. Pero si Mencía sigue así, ojo, que se pongan las pilas los otros dos que mi mujer está en mi casa, no aquí", ha sentenciado.