Último partido del Casademont Zaragoza antes del parón de tres semanas, en el que si consigue la victoria podría enfocar la recta final de la temporada pensando en otros objetivos. Los de Porfirio afrontarán el segundo encuentro consecutivo en el Príncipe Felipe, con la intención de enlazar dos triunfos seguidos. Su rival, el Lenovo Tenerife es el séptimo clasificado y llega a Zaragoza con una racha de tres victorias.

En cuanto a las bajas, Fisac confirmó que siguen contando con las mismas que estas pasadas semanas: "Tenemos las bajas ya sabidas de Smith y Rati. Además, la prueba que le hicimos el otro día a Thad McFadden fue muy bien". Todavía sigue sin aparecer Borisa Simanic, quien se preveía que a estas alturas de la temporada podría haberse incorporado al equipo: “Lo que yo sé es que perdió el avión y luego tuvo un problema de visado para poder venir a España. A partir de ahí, no sé nada más. Ayer tenía reunión con él y no estaba, tienen un carácter distinto", afirmó su entrenador. Por lo que habrá que seguir esperando para ver al serbio de nuevo con el equipo.

No está siendo un año fácil para el equipo y su entrenador quiere tener la oportunidad de mirar hacia arriba y espantar los fantasmas del descenso que no dejan tranquilo al equipo: "Es un día crucial, cuando en esta competición tienes rachas de ganar dos o tres partidos seguidos, te hace tener estabilidad y es lo que llevamos buscando toda la temporada. Sueño en terminar esta Liga pensando en algo más que no sea solamente el descenso”, declaró Fisac.

Su rival, el Lenovo Tenerife, viene en un estado de forma envidiable, habiendo ganado cinco de sus últimos seis partidos: “No vamos a descubrir lo que lleva siendo Tenerife los últimos años, es un bloque top en la Liga y en Europa, sabemos perfectamente el baloncesto que hacen cómo llevan los partidos, qué ritmo tienen y a pesar de todo eso siguen ganando y ganando", afirmó Porfirio.

Tras la victoria frente al Manisa el pasado miércoles, a este partido llegan reforzados varios jugadores que fueron claves en este triunfo: "Gente como Didac, Yoanki, Dejan, van hablando alto en el campo. Sabemos que a Tenerife no le vamos a ganar con tres jugadores, o estamos cercanos al partido perfecto y jugamos con siete jugadores al máximo nivel o no tenemos ninguna opción contra ellos", confirmó el entrenador rojillo.

Ya sean con buenas o malas sensaciones tras el partido frente al Tenerife llegará el parón, con el que algunos jugadores del Casademont viajarán con sus respectivas selecciones: “Nos viene de lujo. Lo que más me preocupa es esa gente que tiene que marchar con selecciones, ya que implica que no van a poder descansar. Pero también es una ilusión total para mí que soy un español a muerte el poder de alguna manera defender a tu selección”, afirmó el técnico rojillo.

Es el momento para que el equipo retome el vuelo en Liga, después de unos malos partidos la victoria frente al Río Breogán en casa podría ser la primera piedra en el nuevo camino del Casademont Zaragoza hasta final de temporada.