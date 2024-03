En busca de un nuevo milagro

El Casademont Zaragoza visita mañana (18.30 horas) el Palau para enfrentarse al FC Barcelona y volver a sorprender al conjunto blaugrana, repitiendo la gesta de la primera vuelta en la que consiguió la victoria en el último segundo (101-99).

Además, en las últimas ocasiones que se han visto las caras, los zaragozanos han salido victoriosos en tres de los últimos cuatro partidos. Aunque todos estos triunfos han sido en Zaragoza, ya que los rojillos no consiguen una victoria en Barcelona desde la temporada 2010-11 (70-71) con una canasta de Sam Van Rossom en el último segundo de la prórroga que entró llorando en la canasta.

Aferrado al dato de los últimos partidos, el Casademont visita la ciudad condal en un mal momento en Liga. Los de Porfirio Fisac tan solo han conseguido una victoria en los últimos cinco partidos en la ACB. Antes del parón cayeron en el Príncipe Felipe ante el Lenovo Tenerife (100-106). Pero a pesar de esto, todavía mantienen un colchón de tres victorias con el descenso. Por lo que no tienen una excesiva presión por lograr la victoria sí o sí.

Su rival, el Barça, marcha tercero en la clasificación con tan solo una derrota en sus últimos seis partidos ante el Valencia Basket. Para ganar al FC Barcelona está claro que el Casademont tiene que sacar su mejor baloncesto: «Son partidos donde debemos intentar crecer. Con el grado de ganas de ganar no te va a bastar. Tenemos que jugar a buen un nivel físico y de acierto perfecto. Necesitamos un partido 10 para sacar la victoria de allí», declaró Fisac.

En las filas blaugranas se encuentra Ricky Rubio, quien el pasado viernes volvió a vestir esta camiseta por primera vez en trece años, aunque con una derrota (67-77) ante el Mónaco en la Euroliga. Mañana se volverá a estrenar, pero esta vez en Liga. Porfirio Fisac valoró su regreso a las pistas: «Cuanto mejores rivales tengas hace que tú seas mejor. Su regreso es buena noticia para el baloncesto español».

El Casademont llega a este encuentro en una situación en la que no tiene la obligación de ganar, sino de dejarse todo en la pista y ponerle las cosas lo más complicadas posible al Barça, uno de los equipos más complicados de Europa. Además, es un conjunto difícil de derrotar en su pista, con tan solo dos tropiezos en Liga ante el Manresa y el Valencia.

Fisac pudo confirmar que Rati Andronikashvili podrá sentarse en el banquillo en este partido, aunque no estará al cien por cien físicamente. Por otro lado, Mark Smith continua su proceso de recuperación por su lesión en el ligamento de la rodilla, tras casi dos meses sin jugar. El jugador americano y máximo anotador del equipo todavía no estará disponible para Fisac: «El que no llega y le queda un poco es Smith. Va poco a poco, es un tema delicado. Las sensaciones son diferentes, no sé si para la semana siguiente podrá hacer algo», afirmó el técnico.