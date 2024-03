Aday Mara destaca en otra breve actuación con UCLA

Aday Mara solo estuvo cuatro minutos en la pista en el partido que UCLA perdió frente a Washington State (65-77) pero el zaragozano fue de los poco destacable de su equipo. Con solo cuatro minutos en pista aportó cuatro puntos y un par de buenas acciones incluyendo un bloqueo y un gran pase, que fueron destacadas en las crónicas locales.

El pívot aragonés no tuvo mucho tiempo sobre la pista pero no falló el único balón que recibió ni tampoco los dos únicos tiros libres de que dispuso, sumando así sus cuatro puntos. Mara intervino cuando UCLA consiguió ponerse por delante en el marcador, pero finalmente no pudo evitar una nueva derrota que le deja en una situación comprometida con solo dos partidos antes del torneo del Pac-12.

Aday Mara está teniendo una temporada discreta en su estreno en la NCAA porque ha contado con pocos minutos, asentado como suplente prácticamente desde el inicio del curso. El zaragozano promedia 3,6 puntos y 2,2 rebotes por partido y ha tenido un total de 251 minutos de juego.