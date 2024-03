Ya no hay margen de error

No es demasiado aventurado afirmar que el próximo partido es decisivo para el Casademont Zaragoza. Incluso su técnico, Porfirio Fisac, confirmó en la previa que "no es que sea un partido importante, es que es el partido para nosotros". Por ello el choque de este domingo ante el Zunder Palencia (17.00), es vital para un equipo que, desde hace varias semanas, ha perdido totalmente el rumbo y está jugando con fuego en la ACB.

El gran problema del conjunto rojillo en los últimos encuentros está siendo la cantidad de puntos con los que terminan los rivales. A pesar de la entidad de los equipos a los que el Casademont se ha enfrentado en las últimas semanas, lleva acumuladas cuatro derrotas abultadas seguidas: Barça, 41 puntos; Chemnitz, 34 puntos; Gran Canaria, 26 puntos y la vuelta frente a los alemanes que se llevaron el pase a semifinales por 16 puntos, con una renta global de 50 a su favor.

Esta situación es insostenible para un Casademont que no consigue establecerse en una zona tranquila en la clasificación de Liga. Antes de su duelo frente al Palencia, los de Porfirio ocupan la duodécima posición, con nueve victorias, a tres de los puestos de descenso a LEB Oro. Debido a su pésima racha, solo han sido capaces de conseguir dos victorias en Liga en lo que va de año, mientras que ya acumulan seis derrotas.

Sobre esta situación, Fisac se señaló a él y sus jugadores como los culpables, y avisó del peligro que puede conllevar no salir de esta dinámica: "Cuando te está ganando todo el mundo de veintitantos lo primero es que el entrenador es el peor de la Liga, lo segundo es que los jugadores van detrás del entrenador. O pegamos un cambio o nos meteremos en líos al final de la competición".

Pero este domingo el Casademont Zaragoza tiene una gran oportunidad de dar la vuelta a esto, ya que se enfrenta al colista de la Liga Endesa, el Zunder Palencia. Aunque por resultados, los palentinos llegan en un gran momento, con dos victorias en sus últimos tres partidos. Es por ello que el técnico rojillo no se confía por el puesto que ocupan en la clasificación: "No es que sea un partido importante, es que es el partido para nosotros. Nunca ganaremos a Palencia en el estado que ellos están de energía con los cambios que han hecho de conseguir victorias y nosotros estamos en el estado contrario. O tenemos ese carácter que tiene Palencia o no tendremos nada que hacer", declaró.

Además, Porfirio confirmó que el último fichaje rojillo, Finn Delany, podrá tener minutos ante el Palencia en un partido en el que el Casademont se juega la vida ante la Marea Roja en el Príncipe Felipe.