Fisac exige Europa: "Este club se lo merece"

Las once victorias logradas ya por el Casademont Zaragoza sellan virtualmente una permanencia que en el seno del club se da por segura. Pero Porfirio Fisac, técnico del cuadro rojillo, exige a los suyos algo más. Porque el objetivo está claro y pasa por jugar en Europa la próxima temporada, lo que permitiría, entre otras cosas, afrontar con mayores posibilidades de éxito las conversaciones con Bell-Haynes para que el base siga dirigiendo el juego en la 24-25. «Este club se merece competir siempre en Europa y muchos jugadores que tienen la opción de seguir aquí lo tienen ahora en su mano, pero si alguno cree que esto ya se ha acabado, jugará más bien poco. El que quiera estar aquí debe entender que queremos jugar en Europa», advierte el segoviano.

En el caso del canadiense, la cosa está clara. «Tiene contrato y, si se va, sería un daño importante para el proyecto del año que viene. Por eso es importante para todos conseguir llegar a Europa, ya que este tipo de jugadores demanda estar en dos competiciones».

Para ello, la primera de las seis últimas pruebas llevará este sábado (21.00 horas) al Casademont a Málaga para visitar al líder, un Unicaja en estado de gracia. «Es uno de los mejores Unicajas de la historia. La empresa será difícil y nos exigirá estar al más alto nivel en el plano ofensivo y como nunca en el defensivo. Si no, no tendremos opciones», asegura Fisac, que admite que haber completado los deberes con tanta antelación supone un alivio considerable. «Lograrlo a falta de lo que queda supone una satisfacción personal por lo que he sufrido este año con tantos cambios y también el pasado, cuando me encontré con un equipo muy depresivo. Son dos años sufriendo mucho y mi corazón tiene que disfrutar más».

Así que el Casademont ya habla en clave de futuro. Porfi, que admite haberse reunido ya con el club para abordar la próxima plantilla, vuelve a señalar a la plantilla. «Es momento de que ellos hablen y digan claro quién quiere seguir conmigo el año que viene», reitera.