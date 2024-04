El Casademont Zaragoza, siempre con la maleta vacía

No era Málaga el mejor lugar para buscar una victoria fuera de casa, ni para el Casademont ni para cualquier equipo de la Liga Endesa, pero el problema para el equipo aragonés es que ningún lugar es bueno para hacerlo. El conjunto de Porfirio Fisac es uno de los peores equipos de la competición lejos del Príncipe Felipe. Solo ha ganado dos partidos y únicamente el Zunder Palencia, colista, lo ha hecho peor con una solitaria victoria. Empata con Andorra, Granada y Obradoiro.

El Casademont Zaragoza no gana fuera de casa desde el año pasado, cuando se impuso en Tenerife en la decimoquinta jornada. Era 22 de diciembre y, cuatro meses después, no ha vuelto a saborear el éxito fuera. Tampoco le fue mejor en Europa, donde su última victoria en el Príncipe Felipe se produjo en enero. En la ACB solo el Girona lleva más tiempo sin lograr un triunfo lejos del hogar, porque no lo hace desde el 4 de noviembre en Palencia. El Granada y el Obradoiro también llevan desde la decimoquinta jornada y el Andorra, desde la decimosexta cuando se impuso en Zaragoza. Son los equipos que no han ganado lejos de su público en este 2024.

Al menos no va a ser la peor temporada fuera de casa para el conjunto aragonés porque en la 2016-17 solo sumó una victoria lejos del Príncipe Felipe. Entonces firmó una segunda vuelta paupérrima con solo tres triunfos, los mismos que lleva ahora, ninguno fuera de casa, para sumar nueve en total y firmar una salvación agónica. Ahora le quedan cinco partidos para mejorarlo y dos salidas, a Murcia, otro equipo en plena forma, y a Gerona para cerrar el curso.

Más allá de los resultados y los números, lo más preocupante es la escasa competitividad del Casademont Zaragoza cuando coge las maletas. Le volvió a suceder en Málaga, donde no solo perdió, como han hecho todos los que han pasado excepto Valencia y Real Madrid, sino que se quedó sin opciones de nada mucho antes de llegar al descanso. No es la primera vez que le ocurre, protagonizar una pésima primera parte, distanciarse a más de 20 puntos de ventaja ya antes del descanso y al final tirar de orgullo para maquillar un poco el resultado.

Eso le ha impedido pasar de la zona baja de la clasificación durante toda la temporada. Porque en casa acumula nueve triunfos, solo tres menos que el líder Unicaja, por ejemplo, y cuatro menos que el mejor hasta el momento, el UCAM Murcia, que acumula 14. Cifras que le hubieran permitido pelear por algo más si lo hubiera hecho mejor fuera. Pero este Casademont Zaragoza se marea cada vez que sale de viaje y no hay manera de que pueda completar una buena actuación cuando no está acompañado de su público. Es ya una constante esta temporada.

