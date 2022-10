Nupian, la mujer de 56 años apuñalada el domingo por su hijo en el zaragozano barrio de Torrero, no puede apoyar su pierna izquierda en el suelo. Necesita de una muleta y del apoyo de su propia madre para tenerse en pie. Un dolor que, tal y como reconoce a EL PERIÓDICO DE ARAGÓN, "es físico, pero también emocional". "Ves casos como este en los medios de comunicación y nunca piensas que te puede pasar. Estamos en shock".

"Mi hijo es una persona agresiva, pero a mí siempre me respetó. La familia siempre le ha ayudado con buenos modos, nunca con malos, pero sí que ha habido otros encontronazos con otros seres queridos", admite esta mujer, quien añade: "Tuvimos una discusión y él sacó el demonio que tenía dentro".

La esperanza de Nupian es que unos psicólogos vean a su hijo y que le den algún tipo de tratamiento

La esperanza de Nupian es que unos psicólogos vean a su hijo y que le pongan bajo algún tipo de tratamiento. "Es muy joven", apunta. En este sentido destaca que tiene el corazón partido con la decisión que la magistrada titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Zaragoza tome con respecto al joven; si libertad o prisión. "En condiciones normales diría que caiga el peso de la ley, pero es mi hijo. Deseo que se reconduzca todo", afirma.

Para esta vecina de Torrero lo que sufrió el domingo fue "un mal sueño". "Me clavó el cuchillo, salía la sangre a borbotones y no sabía qué hacer. Mi madre me dijo: 'sal a la calle a pedir ayuda'; pero no había nadie", relata, mientras apunta que "un ángel de la guarda" llamado Rodolfo le hizo un torniquete. "No me acuerdo de su cara, pero le estaré eternamente agradecida porque he vuelto a nacer gracias a él y a Dios que me lo puso en el camino", afirma emocionada por la gratitud que tiene con respecto al agente que está al frente de la Enfermería de la Jefatura Superior de Policía de Aragón.

Mientras Nupian trata de reponerse de sus heridas externas e internas, su hijo, de 36 años, está a la espera de que le tomen declaración la magistrada. Cuenta con antecedentes por malos tratos, robo, drogas y desobediencia.