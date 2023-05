José Luis Guerrero ya contaba con «antecedentes penales de cierta entidad» al pertenecer a la banda latina Dominican Don`t Play (DDP) y, a partir de ahora, suma a su historial delictivo una nueva condena, en este caso, por un delito de agresión sexual. La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Zaragoza acaba de condenar a este joven de 29 años y de nacionalidad dominicana a cuatro años de cárcel, así como también le impone una orden de alejamiento de 200 metros durante los próximos diez años. Además, deberá indemnizar a la víctima con el pago de 15.000 euros en concepto de responsabilidad civil. Inicialmente afrontaba diez años de cárcel a petición del ministerio fiscal y de la acusación particular.

Los magistrados han probado que este latino obligó a la joven a subir a su casa del barrio San José de Zaragoza durante la madrugada del 20 de agosto de 2021 tras haber estado de fiesta previamente en el Casco y La Zona: le penetró vaginalmente sin preservativo, sin consentimiento y con violencia. "Me agarró del brazo y me subió mientras me tapaba la boca. Intenté resistirme, pero no pude y me quitó la parte de abajo", declaró la chica durante el juicio celebrado el pasado 9 de mayo.

Desde entonces, como consecuencias de los hechos relatados, la víctima sufre episodios de estrés postraumático y desajuste emocional. De hecho, según las psicólogas y peritos judiciales médicos que comparecieron en el plenario, estas consecuencias son "compatibles" con esta violación e incluso la chica presentaba una herida en el muslo que se había hecho tras golpear con un mueble al "intentar escaparse".

Según el tribunal provincial, la declaración de la joven, defendida por la letrada Carmen Sánchez Herrero, ya constituía de por sí una "prueba de cargo suficiente para desvirtuar el principio de presunción de inocencia" y, en este sentido, los magistrados alegan que el relato de la víctima consta de ausencia de incredibilidad subjetiva, verosimilitud y persistencia en la incriminación.

No obstante, los jueces también hacen constar en la sentencia una serie de "corroboraciones periféricas" como, por ejemplo, las declaraciones de estos peritos forenses que incluso sentenciaron que existía "claramente una relación de causa-efecto". Fueron los profesionales del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Aragón, del Servicio Aragonés de Salud y de la Oficina de Atención a la Víctima.

El historial delictivo de José Luis Guerrero ya sumaba condenas anteriores por robos con violencia, tráfico de drogas o resistencia a la autoridad.