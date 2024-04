Última palabra de la homicida de la avenida Madrid: "Nunca fue mi interés que acabara así todo esto"

Natalia Chiguachi (Colombia, 1991) ha hecho uso esta mañana del turno de la última palabra cuando así se lo ha concedido la presidenta del tribunal del jurado, la magistrada María Soledad Alejandre. "Nunca fue mi interés que acabara así todo esto", ha dicho la acusada en relación a los cargos que pesan sobre ella por, supuestamente, matar a su pareja -Sliman Guiz (Argelia, 1997)- de una cuchillada que le perforó el corazón. Las palabras de Chiguachi se unen a la declaración prestada el lunes en la Audiencia Provincial de Zaragoza, donde no fue capaz de explicar las causas del deceso más allá de recordar que ya le vio herido. «Él me llamó desde la cocina y me dijo: ‘¡gorda, ven!’ Estaba sentado en la silla, llevaba un pequeño corte y sangre en la camiseta. Yo no sabía cómo se había hecho la herida: si con el patinete, con el cuchillo, cuando nos caímos al suelo...», dijo.

A lo largo de la sesión de este jueves, las diferentes partes implicadas han defendido sus posturas ante los miembros del jurado. La representante del ministerio público, la fiscal María Victoria Esponera, ha tildado de "incongruente" la declaración de la acusada al recordar sus diferentes versiones desde que dio la voz de alarma a los servicios de emergencia. Y no ha querido dejar pasar la oportunidad de recalcar las "muy poquitas palabras" con la que respondió Chiguachi las preguntas del interrogatorio al que se enfrentó durante la primera sesión del juicio.

Por su parte, el abogado de la acusación particular, el letrado Alejandro Giménez Planas, ha desgranado cada uno de los indicios probatorios para sostener que Chiguachi mató a su pareja. Primero ha insistido en que la acusada ha mentido a lo largo de todo el procedimiento y luego ha incidido en las declaraciones de los médicos forenses al reseñar estos las características de la cuchillada "mortal" que recibió la víctima. Fue una lesión «francamente grave» al seccionar el sexto cartílago del arco costal y hacerlo de forma parcial con el quinto. Pero no fueron las heridas más graves porque el cuchillo atravesó la piel, el músculo, los arcos costales y la pleura hasta que alcanzó el pericardio y perforó el corazón.

Por su parte, la defensa ejercida por Juan Carlos Macarrón ha defendido que su representada no mató a Sliman y ha justificado que fuera "parca en palabras" y se quedara "bloqueada" al tratarse de la muerte de "una persona querida".

Mientras que la fiscal María Victoria Esponera en representación del ministerio público solicita una pena de 14 años de cárcel, la acusación particular a cargo del abogado Alejandro Giménez Planas eleva la pena privativa de libertad hasta los 15 años de cárcel por un delito de homicidio con la concurrencia de la agravante de parentesco. La defensa ejercida por Juan Carlos Macarrón, por su parte, interesa la absolución de su representada al considerar que actuó en legítima defensa.

El objeto de veredicto se entregará el próximo lunes por la mañana a los miembros del jurado, que se encerrarán a deliberar en torno a la culpabilidad o la inocencia de Chiguachi.