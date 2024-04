Juicio en Zaragoza: la homicida de la avenida Madrid no sabe cómo murió acuchillado su novio

Hace poco más de un año, María del Carmen Villa Fernández (España, 1959) habló de un asesino fantasma al recordar cómo murió tiroteado su marido –Raimundo Medrano, quien fuera la mano derecha del Lute– en la casa cueva en la que ambos residían en Calatayud. Pero su alegato no fue suficiente para convencer al jurado, que la declaró culpable para que, finalmente, una magistrada la condenara a 18 años de cárcel. Este lunes, Natalia Chiguachi (Colombia, 1991) decidió seguir los pasos de la pistolera al reiterar ante el tribunal del jurado su desconocimiento sobre la cuchillada mortal con penetración el corazón que, el 5 de febrero de 2023, causó la muerte de su pareja –Sliman Guiz (Argelia, 1997)– en el piso que este último okupaba en el número 273 de la avenida Madrid de Zaragoza. «He tenido un problema con mi pareja y no sé lo que pasa. Se ha adormilado y no contesta», dijo a los servicios de emergencias por teléfono. «Él me llamó desde la cocina y me dijo: ‘¡gorda, ven!’ Estaba sentado en la silla, llevaba un pequeño corte y sangre en la camiseta. Yo no sabía cómo se había hecho la herida: si con el patinete, con el cuchillo, cuando nos caímos al suelo...», concretó.

Poco aclaró Chiguachi sobre lo acontecido en el escenario del crimen más allá de insistir en que la muerte de la víctima había estado precedida de varias discusiones entre ambos. La acusada permaneció en casa de Sliman el 4 de febrero por la tarde y, sobre las 21.00 horas, marchó con una amiga a un bar situado en la calle Conde Aranda hasta que su pareja le reclamó a las horas para regresar al citado domicilio. Ambos se intercambiaron varios audios de WhatsApp en términos amenazantes –«siempre estábamos discutiendo y hablando así, no le di importancia», aclaró Chiguachi– hasta que cruzaron sus caminos.

Ambos accedieron a la vivienda y, según explicó ayer la joven colombiana, no dejaron de discutir hasta que un vecino dio la voz de alarma como consecuencia de los gritos y de los ruidos procedentes del interior del piso. Tanto es así que una dotación de la Brigada de Seguridad Ciudadana de la Jefatura Superior de Policía de Aragón llegó a personarse en la vivienda, pero Chiguachi negó que Sliman se encontrara allí –se había ocultado en el patio de luces– y declinó la asistencia que le ofrecieron los agentes. Incluso facilitó el nombre de una tercera persona para «proteger» a Sliman y evitar que fuera conducido a los calabozos.

Cuando los agentes marcharon, ambos volvieron a discutir –«empezamos a agarrarnos y a pegarnos», insistió– hasta que los servicios sanitarios fueron comisionados para certificar la muerte de Sliman. Y es que la acusada no fue capaz de explicar al tribunal del jurado, presidido por la magistrada María Soledad Alejandre, cómo murió su pareja. Solo se declaró «en shock» y, en ningún momento, indicó que fuera ella quien esgrimió el arma homicida: un cuchillo de cocina. También descartó que se tratara de un suicidio.

Mientras que el ministerio fiscal solicita una pena de 14 años de cárcel, la acusación particular a cargo del abogado Alejandro Giménez Planas eleva la pena privativa de libertad hasta los 15 años de cárcel por un delito de homicidio con la concurrencia de la agravante de parentesco. La defensa ejercida por Juan Carlos Macarrón, por su parte, interesa la absolución de su representada al considerar que actuó en legítima defensa. La vista continúa este martes con la declaración del Grupo de Homicidios.

