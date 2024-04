Una banda acepta once años de cárcel por una incautación de 15 kilos de marihuana en Aragón

Desde una finca en Movera hasta otras dos en El Temple y Planas. Las tres provincias aragonesas se convirtieron en el radio de acción de una banda integrada por cuatro jóvenes –C. E. H., I. I. R., O. I. S. y R. T. A. C., de nacionalidades alemana y rumana– a los que el Grupo de Estupefacientes de la Jefatura Superior de Policía de Aragón intervino más de 15 kilos de marihuana. Recientemente, todos ellos han reconocido los hechos ante el Juzgado de lo Penal número 5 de Zaragoza y han aceptado penas que suman un total de once años de cárcel como autores de cuatro delitos: contra la salud pública, tenencia ilícita de armas, pertenencia a organización criminal y defraudación del fluido eléctrico. Pero ninguno de ellos ingresará en prisión si cumplen con varias condiciones, entre ellas, el pago de las multas a las que han sido condenados y la promesa de no volver a delinquir entre los próximo cuatro y cinco años.

Estos fueron los términos del acuerdo alcanzado entre el ministerio fiscal y las defensas ejercidas por los letrados Cristian Monclús y Carlos Castillo. Tal y como reconocieron sus representados, todos ellos se pusieron de «acuerdo» para cultivar plantas de marihuana bajo las órdenes del cabecilla de la banda –O. I. S.– y alquilaron tres fincas en las provincias de Zaragoza, Huesca y Teruel.

En Movera, los agentes desmantelaron una plantación indoor en la que intervinieron 119 plantas de marihuana y, en un edifico aledaño, se hicieron con otras tantas en diferentes estado de crecimiento. En El Temple, los investigadores se incautaron de casi 800 plantas y en la localidad turolense de Planas localizaron dos campos labrados y plantados de marihuana. También hallaron alrededor de 70 plantas en distinta fase de desarrollo que elevan a 15 kilos la cantidad incautada.

Según el peritaje elaborado por el Cuerpo Nacional de Policía, el valor en el mercado de la sustancia intervenida asciende a 33.000 euros en el caso de que su venta sea por kilos. Pero se llega a disparar hasta los 112.000 si hubiera sido vendida por gramos.

La investigación también se saldó con el registro del domicilio de dos de los procesados, ubicado en el zaragozano barrio de Santa Isabel. Y, más allá de pequeñas bolsas con sustancias estupefacientes, los agentes también encontraron una pistola táser. El máximo castigo, precisamente, se lo ha llevado el cabecilla de la banda –tres años y medio de cárcel– y sus compañeros han aceptado dos años y medio de prisión.

Suscríbete para seguir leyendo